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Коммерсантъ FM
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Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник

Губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об очередном сбитом беспилотном летательном аппарате вооруженных сил Украины.

Беспилотник был сбит над территорией Брянского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Вчера, 9 февраля, господин Богомаз сообщил о десяти сбитых украинских беспилотниках. Обломки одного из них упали на строящийся дом в Брянском районе.

Территория Брянской области подвергается обстрелам с начала специальной военной операции. До трех последних атак об обстрелах не сообщалось неделю. В последний раз 3 февраля системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты. Тогда же повышенный уровень террористической опасности в регионе продлили бессрочно.

Сергей Толмачев, Воронеж

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