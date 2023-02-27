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Коммерсантъ FM
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Финансы и поклонники

Парламентские партии в конце 2022 года тратили больше, чем зарабатывали

Центризбирком опубликовал отчеты партий о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2022 года, что позволяет подвести и партийно-финансовые итоги прошедшего года в целом. Как выяснилось, для большинства политических объединений он не был очень успешным: исключение составили только партии, сумевшие нарастить объем государственного финансирования по итогам парламентской кампании 2021 года.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В общей сложности в последнем квартале 2022 года российские партии смогли привлечь на свои счета 506,5 млн руб.— в четыре раза меньше, чем они за то же время потратили (расходы составили 2,1 млрд руб.). Абсолютным рекордсменом по заработкам остается «Единая Россия», заработавшая 354,7 млн руб., она же больше всех и тратила (1,4 млрд руб.). На втором месте по доходам неожиданно оказалось непарламентское «Яблоко», заработавшее 42 млн руб. и столько же потратившее.

В целом же все парламентские партии в этот период тратили больше, чем зарабатывали. Так, КПРФ при доходе в 12,5 млн израсходовала на уставные цели 336 млн руб., у ЛДПР приход составил 20 млн, а расход — 96 млн. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в последнем квартале привлекла всего 762 тыс. руб., зато потратила 161,7 млн. Наконец, «Новые люди» заработали 19 млн, а потратили 31,2 млн руб.

Подобное соотношение доходов и расходов стало возможным благодаря тому, что в первом квартале парламентские партии получают финансирование от государства по итогам выборов в Госдуму (152 руб. за каждый полученный по партспискам голос), и для большинства из них эти деньги становятся основным источником дохода.

Например, общий доход «Единой России» в 2022 году составил 8,4 млрд руб., из которых 4,3 млрд, то есть чуть более 50% — это госфинансирование. В бюджете «Новых людей» доля государственных денег составила 92% (456 из 493 млн руб.), а у КПРФ — 94% (1,6 млрд руб. при общем объеме годового бюджета в 1,7 млрд). У ЛДПР этот показатель чуть ниже — 87% (646 из 740 млн руб. годового «заработка»). Самый же высокий этот показатель у СРЗП — 98% (639 из 653 млн, поступивших в партийную казну).

В итоге благополучным с точки зрения доходов прошлый год могут считать для себя только партии, увеличившие размер госфинансирования по результатам выборов-2021 и получившие первую такую прибавку в начале 2022 года. Это КПРФ и СЗРП, а также «Новые люди», в первый раз прошедшие в Думу и, соответственно, впервые заработавшие господдержку. Именно у этих партий бюджеты выросли по сравнению если и не с предшествующим 2021 годом (это был год выборов в Госдуму, и естественно, что доходы и расходы партий в этот период были максимальными), то с 2020-м, большую часть которого страна провела в карантине. У остальных партий доходы упали: даже «Единая Россия» в 2022 году собрала меньше, чем в 2020-м, когда ее «заработок» составил 9,6 млрд руб. У других же дела шли еще хуже. К примеру, доходы «Яблока» снизились с 215 млн руб. в 2020 году до 175 млн в 2022-м, а у Партии пенсионеров за социальную справедливость — со 158 млн до 30 млн руб.

Какие доходы получили партии в третьем квартале 2022 года

Традиционно одной из самых серьезных статей расходов остается содержание региональных отделений и руководящих органов партии — на эти цели партийцы в четвертом квартале прошлого года потратили в общей сложности 1,6 млрд руб. Дороже всего собственное руководство обходится «Единой России» — 369 млн руб., причем по сравнению с тем же периодом 2020 года (342 млн) расходы не сократились и даже чуть выросли. КПРФ, наоборот, за два года сократила расходы на управленческий аппарат втрое — со 106 до 33 млн руб. ЛДПР на руководстве тоже сэкономила (снижение расходов за тот же период вдвое — с 61 до 29 млн руб.), а вот СРЗП, напротив, увеличила расходы на партийный аппарат в два раза — с 35 млн в 2020 году до 72 млн руб. в 2022-м.

Зато единороссы резко сократили расходы на публичные мероприятия: если в последние три месяца 2020 года, несмотря на карантин, партия потратила на них почти 26 млн руб., то в конце 2022 года — менее 11 млн. У большинства остальных партий в 2020 году расходов на публичные мероприятия либо совсем не было, либо они были совсем небольшими. Однако уже в 2021 году КПРФ потратила на такие цели 2,4 млн руб., а СРЗП — 1,3 млн.

Расходы на пропаганду по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года увеличили почти все парламентские партии: «Единая Россия» — со 197 млн до 296 млн, СРЗП — с 21 млн до 29 млн, КПРФ — с 20 млн до 28 млн руб.

И только ЛДПР сократила траты по этой статье сразу в несколько раз: со 160 млн до 23 млн руб. (как ранее сообщал “Ъ”, в 2022 году новое руководство ЛДПР решило сократить использование агитационных билбордов).

Политолог Константин Калачев называет снижение партийных доходов закономерным: по его оценке, в нынешних условиях основным источником средств для партий становится госбюджет, так как у бизнеса сейчас другая повестка и другие приоритеты. Да и количество предпринимателей, желающих попасть в органы власти, сейчас вряд ли растет, а это основной источник спонсорских денег, напоминает эксперт. С другой стороны, для нормального функционирования партии в период между парламентскими кампаниями большие деньги и не нужны, добавляет господин Калачев: если организация не претендует на массовость, то обеспечить функционирование аппарата и «историю успеха» в нескольких регионах можно и без масштабных затрат.

Анастасия Корня

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