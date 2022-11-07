Кадровая эволюция

В ЛДПР после сентябрьских региональных выборов начались кадровые изменения как в руководстве партии, так и в региональных отделениях. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил их “Ъ” подготовкой к единому дню голосования 2023 года, в частности, по его словам, необходимо добиться «более плотной» работы с губернаторами. В этих целях в некоторых регионах координаторов отделений будут менять на более авторитетных политиков, в том числе депутатов Госдумы. Они нужны господину Слуцкому, потому что у него «меньше харизмы и влияния», чем у покойного лидера Владимира Жириновского, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий не намерен закрывать глаза на проблемы, обнаружившиеся у ЛДПР после смерти ее основателя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Леонид Слуцкий не намерен закрывать глаза на проблемы, обнаружившиеся у ЛДПР после смерти ее основателя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В конце октября Леонид Слуцкий возглавил центральный аппарат ЛДПР, сместив с этой должности главу комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко. По словам лидера партии, так он «повысил уровень руководства центрального аппарата». Господин Диденко, возглавивший аппарат в мае, после смерти основателя партии Владимира Жириновского 6 апреля, стал заместителем главы.

Хотя экс-лидер тоже руководил аппаратом, это решение было внезапным для партийцев и воспринято старыми кадрами с большим удивлением, говорит собеседник “Ъ” в ЛДПР. По его словам, никаких претензий к работе Алексея Диденко высказано не было, да и итогами выборов-2022 в партии были довольны. Леонид Слуцкий пояснил “Ъ”, что господин Диденко «играл роль своего рода кризисного менеджера в ответственный период после ухода из жизни Жириновского». «Конструкция единого дня голосования в 2023 году, когда будут выборы большого количества заксобраний и гордум, требует особой отдачи от председателя партии в работе с регионами, и, конечно, это делается через центральный аппарат, в связи с чем я решил лично возглавить его»,— отметил лидер ЛДПР.

В сентябре поста первого заместителя главы фракции ЛДПР в Думе лишился 27-летний Василий Власов, чье место занял зампред комитета по здравоохранению Сергей Леонов. По словам собеседника в партии, молодой депутат просто не соответствовал занимаемой должности. «Он сейчас занимается нашей молодежной организацией, новое время — новые приоритеты, каждый должен реализоваться там, где у него получается. Первый заместитель — это скорее почетная должность, чем большая ответственность»,— объяснил господин Слуцкий. Логично, когда новый лидер меняет под себя команду, прокомментировал собеседник “Ъ” во фракции последние кадровые решения.

Перемены начались и в регионах: как говорит источник в ЛДПР, ее лидер считает, что отделения «работают не так, как должны». Леонид Слуцкий сказал “Ъ”, что «не во всех регионах идеальным образом осуществляется взаимодействие с губернаторами и их командами» и там, где «не очень плотная работа с губернаторами», руководство партии поможет ее наладить. Где-то придется принимать кадровые решения, но они не будут носить массовый характер, добавил политик.

В нескольких регионах координаторы уже сменились — их возглавили депутаты Госдумы. Например, главой отделения в Красноярском крае в сентябре стал Сергей Каргинов. «Сейчас то самое время и в стране, и в партии, когда надо централизовать управление. Когда "на верхах виднее". Высший совет ЛДПР решил усилить регионы самыми весомыми фигурами из федерального состава… Все логично: партия планово начала подготовку к выборам-2023»,— пояснил в Telegram прежний координатор, депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский. По его данным, аналогичные изменения должны произойти в 15 регионах. А отделение в Санкт-Петербурге в конце октября возглавил сам лидер партии (с конца января до середины июля должность и. о. координатора там занимал Василий Власов).

«Укрепляться» регионы будут не только федеральными фигурами, но и депутатами заксобраний, «солидными людьми, имеющими авторитет, которые будут должным образом восприниматься губернаторами для решения задач региональной повестки дня», рассказал “Ъ” Леонид Слуцкий. Так, отделение в Чечне, где ЛДПР ранее вообще не была представлена, возглавил президент Академии наук республики Джамбулат Умаров.

Когда координатор — статусное лицо, то легче «поднимать до власти вопросы людей», поясняет еще один источник во фракции. По его словам, при Владимире Жириновском было негласное правило, чтобы депутаты не возглавляли отделения, «давая дорогу молодым» и мотивируя их подниматься по карьерной лестнице, но не всегда это получалось, потому что срок их полномочий — три года, а избирательный цикл — пять лет. Чтобы донести проблемы до региональных властей, приходилось действовать через депутатов Думы, а это более долгий путь, добавляет собеседник. Другой источник в партии подчеркивает, что ЛДПР — оппозиционная партия, поэтому работа с властями строилась только там, где есть губернаторы от ЛДПР, в Смоленске, Хабаровске и до смены главы области — во Владимире.

В регионах особой разницы в работе при новом лидере, за исключением кадровых изменений, пока не видят. «Отделение и до этого было довольно лояльным,— говорит источник в саратовской ЛДПР.— Координатор Дмитрий Пьяных лоялен спикеру Госдумы Вячеславу Володину, во многом благодаря этому в 2020 году он стал депутатом Госдумы (в восьмой созыв он не переизбрался.— “Ъ”), сменив там Михаила Дегтярева (назначенного хабаровским губернатором.— “Ъ”)». Якутский координатор Гаврил Парахин признается, что во взаимодействии с главой региона Айсеном Николаевым тоже нет особенных перемен: регулярные встречи с ним проходили и раньше. А вот источник в крымском отделении, напротив, ждет «тотальной перезагрузки»: после смерти господина Жириновского там возник конфликт вокруг кандидатуры координатора, из-за чего отделение покинули несколько политиков.

Помимо смены кадров Леонид Слуцкий намерен тратить меньше средств на агитационные билборды, сместив акцент на активную работу с жителями и конкретную помощь им, рассказали собеседники “Ъ” в партии. «Билборды, автобусы, агитпоезда — это наша традиция, по каждому региону мы будем принимать взвешенное решение о том, сколько их будет нужно. Нам не нужно "закидывать" билбордами города, прямой пропорциональности их количества с итогами голосования нет»,— поясняет лидер партии. Он также допускает, что по итогам выборов-2023 на съезде могут быть изменены какие-то уставные требования, а со временем поменяется и программа. Делать это господин Слуцкий намерен «последовательно и коллегиально». «Мы не собираемся проводить революций, ЛДПР была и остается партией Жириновского»,— подытожил политик.

ЛДПР и ранее сотрудничала с региональными властями, так как существование партии зависит от следования неформальным договоренностям, отмечает политолог Алексей Макаркин. Но если Владимир Жириновский решал конкретные вопросы в регионах, то роль Леонида Слуцкого иная: он тоже лоялен, но не является доминирующей фигурой, у него меньше харизмы и аппаратного влияния, поэтому он подключает к работе в регионах федеральных парламентариев, рассуждает эксперт. Суть «взаимодействия с губернаторами», по его мнению, заключается в том, чтобы партии не мешали и она рассматривалась как партнер. В целом же ЛДПР остается на плаву, так как в стране мало партийных брендов, резюмирует политолог.

Мария Макутина, корсеть “Ъ”