Выборы на старых запасах

Доходы большинства российских партий в третьем квартале снизились по сравнению с аналогичным периодом не только прошлого года (тогда проходили выборы в Госдуму), но и 2020-го, когда, как и в 2022-м, политики занимались лишь региональными и муниципальными кампаниями. Это следует из опубликованных Центризбиркомом финансовых отчетов. Часть партий объясняет это необходимостью помочь Донбассу и общим падением уровня жизни. А эксперт напоминает, что под занавес избирательной кампании ее участники всегда тратят то, что заработали ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Единственной партией, которая в третьем квартале 2022 года собрала больше денег, чем двумя годами ранее, стала «Единая Россия». Ее доход в этот период составил 474 млн руб.— меньше, чем в прошлом году (тогда партия собрала 640 млн руб.), но заметно больше, чем в 2020-м (261 млн руб.).

Из других парламентских партий наиболее впечатляющее снижение демонстрируют «Новые люди»: они в третьем квартале собрали всего 2,9 млн руб.— в 60 раз меньше, чем в 2020-м, и в 100 с лишним раз меньше по сравнению с 2021 годом (тогда сборы партии в третьем квартале составили 321 млн руб.). Доходы ЛДПР по сравнению с 2020 годом сократились более чем вдвое — с 76,5 млн до 37,9 млн руб. Схожая картина у партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП): снижение с 13,6 млн руб. в 2020 году до 6 млн руб. в 2022-м. Стабильнее других собирала деньги КПРФ: ее поступления составили 18,2 млн руб. в 2020-м и 16,7 млн в 2022 году. Из непарламентских партий стабильно финансировалось «Яблоко», собравшее в третьем квартале 50,6 млн руб. против 56,7 млн руб. в 2020-м. А вот Партия пенсионеров получила лишь 6,4 млн руб.— в 14 раз меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Впрочем, на расходах партий снижение доходов отразиться не успело: тратили они в третьем квартале заметно больше, чем зарабатывали. (Напомним, что у парламентских партий основной доход, как правило, составляют перечисления за голоса избирателей, поступающие в первом квартале, а главные затраты связаны с выборами, завершающимися в сентябре.) Так, «Единая Россия» потратила 2,8 млрд руб.— это почти в два раза меньше, чем в разгар парламентской кампании-2021 (4,5 млрд руб.), но все же больше, чем в 2020 году (2,1 млрд руб.). Основной статьей расходов у единороссов традиционно остается содержание региональных отделений — 1,6 млрд руб. На пропаганду у партии ушло 352 млн руб., на публичные мероприятия — 8,7 млн руб.

КПРФ потратила 401 млн руб.— почти столько же, как и двумя годами ранее, из них более 51 млн руб.— на содержание СМИ и пропаганду. 2,7 млн руб. пошли на благотворительность — вдвое больше, чем на публичные мероприятия (1,2 млн руб.). А вот в избирательные фонды больше всех перечислила ЛДПР — 190 млн руб., почти две трети от всех израсходованных партией средств (310 млн руб.). СРЗП на благотворительность потратила 25,3 млн руб.— почти столько же, сколько перечислила в избирательные фонды кандидатов (28 млн руб.). В общей сложности эсеры израсходовали за третий квартал 137 млн руб., а главной статьей их расходов стало содержание руководящих органов партии (38,5 млн руб.).

На затратах «Новых людей» сокращение доходов в третьем квартале тоже не отразилось: они потратили в общей сложности 227 млн руб.— в 78 раз больше, чем заработали. Большая часть этих денег (197,3 млн руб.) перечислена региональным отделениям, еще 16,6 млн руб. партия направила на пропагандистскую деятельность. Львиную долю расходов на партию формировали бюджетные средства, объясняет снижение доходов в третьем квартале глава Центрального исполкома «Новых людей» Олег Захаров. Эти средства в начале года были получены и сразу распределены в регионы. Поступления же на избирательные счета в период выборов в этой отчетности не отражаются. Некоторое сокращение партийных расходов в течение года было, подтверждает господин Захаров, но оно каждый год случается исходя из колебаний электоральных циклов. Под последующие выборы в регионы направят дополнительные средства, но уже в начале следующего года.

Наконец, «Яблоко» оказалось одной из немногих партий, у которых квартальный баланс сошелся: из собранных 50,6 млн руб. потрачено 50 млн руб., включая 6,5 млн руб., перечисленные в избирательные фонды кандидатов.

Партийцы объясняют снижение доходов общим падением уровня жизни населения, а также тем, что много сил уходит на помощь Донбассу. «Жизнь лучше не становится, люди беднеют, а партийные взносы у нас — 1% от дохода,— рассказал “Ъ” секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.— Кстати, мы делали опрос, и за последний год 50% сторонников партии, которые голосовали за нее на выборах, отметили, что их материальное положение резко ухудшилось. Так что это наглядное свидетельство того, что мы живем нуждами и проблемами страны».

Деньги, которые раньше привлекали для того, чтобы тратить на партийные нужды, теперь направляются на гуманитарную помощь Донбассу, пояснил “Ъ” первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев. Это сейчас главный партийный проект, признается он. Переадресацию партийных средств на гуманитарные нужды подтверждает и замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко. «Многие наши традиционные жертвователи в этом году активно занимаются гуманитарной деятельностью, но продолжают с нами сотрудничать,— говорит он.— Произошло перетекание средств на иные цели, но зачастую под партийным знаменем».

Политолог Константин Калачев напоминает, что третий квартал — это финал избирательной кампании, когда партии уже не столько аккумулируют средства, сколько их тратят. К тому же, напоминает он, региональные выборы далеко не всегда финансируются по вертикали: некоторые партии все еще предоставляют так называемую партийную франшизу, а это подразумевает, что финансирование скорее идет снизу вверх. В целом же доходы и расходы партий за третий квартал отражают инерционный сценарий выборов, при котором результат во многом определялся теми позициями, которые игроки успели занять ранее, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова