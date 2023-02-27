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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 369-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 февраля

План Китая для урегулирования конфликта на Украине не отличает агрессора от жертвы, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По данным The Hill, США за год потратили на помощь Украине $75,5 млрд. Владимир Зеленский ввел санкции против создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, его структур и еще ряда людей и организаций из России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. Заявка на прокачку газа из России в Европу через Украину 27 февраля составляет 41,3 млн кубометров в сутки через ГИС «Суджа» — данные газотранспортного оператора Украины.

9:33. Воздушная тревога на всей территории Украины — ресурс по оповещению.

9:21. Воздушная тревога на территории Украины отменена — ресурс по оповещению.

9:15. Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Согласно президентскому указу, этот день отмечается в России с 2015 года.

9:05. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ночью над Украиной были сбиты 11 из 14 беспилотников Shahed.

9:01. США пока не фиксируют поставок Китаем оружия России для проведения спецоперации на территории Украины, заявил Джо Байден в интервью телеканалу АВС.

8:46. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины — ресурс по оповещению.

8:34. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что врачи пока оставляют его в больнице.

8:25. За весь 2022 год США выделили на помощь Украине $75,5 млрд — The Hill.

8:24. По данным ERR, власти Эстонии выделили на помощь Украине в общей сложности почти €400 млн.

8:23. Эстония выделила Украине пакет военной помощи — в него вошли автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизоры, а также генераторы, зарядные устройства и одежда.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:21. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций на десять лет против ряда физических и юридических лиц из РФ. Под них попали движение «Народный фронт "За Россию"», молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сам бизнесмен.

8:18. Саудовская Аравия выделила Украине пакет финансовой поддержки на $400 млн — гуманитарную помощь в размере $100 млн и грант на закупку нефтепродуктов на $300 млн.

8:17. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «мирный план» Китая не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень.

8:16. Зампредседателя Совбеза РФ Медведев написал для «Известий» колонку, где называет две «точки невозврата», которые привели к напряженности в международных отношениях — по его мнению, это война в Грузии в 2008 и события 2014 года, приведшие к утрате украинским руководством контроля над Крымом.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 368-й

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