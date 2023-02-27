Что происходит после ввода войск России на Украину. День 369-й

План Китая для урегулирования конфликта на Украине не отличает агрессора от жертвы, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По данным The Hill, США за год потратили на помощь Украине $75,5 млрд. Владимир Зеленский ввел санкции против создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, его структур и еще ряда людей и организаций из России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. Заявка на прокачку газа из России в Европу через Украину 27 февраля составляет 41,3 млн кубометров в сутки через ГИС «Суджа» — данные газотранспортного оператора Украины.

9:33. Воздушная тревога на всей территории Украины — ресурс по оповещению.

9:21. Воздушная тревога на территории Украины отменена — ресурс по оповещению.

9:15. Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Согласно президентскому указу, этот день отмечается в России с 2015 года.

9:05. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ночью над Украиной были сбиты 11 из 14 беспилотников Shahed.

9:01. США пока не фиксируют поставок Китаем оружия России для проведения спецоперации на территории Украины, заявил Джо Байден в интервью телеканалу АВС.

8:46. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины — ресурс по оповещению.

8:34. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что врачи пока оставляют его в больнице.

8:25. За весь 2022 год США выделили на помощь Украине $75,5 млрд — The Hill.

8:24. По данным ERR, власти Эстонии выделили на помощь Украине в общей сложности почти €400 млн.

8:23. Эстония выделила Украине пакет военной помощи — в него вошли автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизоры, а также генераторы, зарядные устройства и одежда.

8:21. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций на десять лет против ряда физических и юридических лиц из РФ. Под них попали движение «Народный фронт "За Россию"», молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сам бизнесмен.

8:18. Саудовская Аравия выделила Украине пакет финансовой поддержки на $400 млн — гуманитарную помощь в размере $100 млн и грант на закупку нефтепродуктов на $300 млн.

8:17. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «мирный план» Китая не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень.

8:16. Зампредседателя Совбеза РФ Медведев написал для «Известий» колонку, где называет две «точки невозврата», которые привели к напряженности в международных отношениях — по его мнению, это война в Грузии в 2008 и события 2014 года, приведшие к утрате украинским руководством контроля над Крымом.