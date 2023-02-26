Шольц назвал вывод российских войск с Украины недостающим пунктом плана Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой мирного предложения Китая по украинскому урегулированию. По мнению господина Шольца, в документе отсутствует пункт о выводе российских войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая говорит: российские войска также должны быть выведены»,— заявил немецкий канцлер во время своего визита в Индию (цитата по Tagesschau).

Олаф Шольц посещает Индию 25–26 февраля, где провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, обсудив среди прочего ситуацию на Украине. Китайский план из 12 пунктов МИДа этой страны обнародовал 24 февраля. Одним из пунктов этого плана является «прекращение огня».

В Госдепе США к этому плану отнеслись скептически, в МИД РФ — поддержали. Президент Украины Владимир Зеленский предложения Китая мирным планом не считает.

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Мария Федотова