Райффайзенбанк собрал счета

Как и предполагал “Ъ”, Райффайзенбанк смог в 2022 году существенно улучшить показатели, в частности — более чем на треть увеличить объем клиентских средств на счетах и показать серьезную прибыль от трансакционного бизнеса. В целом российская дочерняя структура обеспечила 54,2% прибыли материнской австрийской группы RBI, несмотря на то что в РФ банк потерял 1,2 млн клиентов и сохраняет вариант ухода из страны как одну из актуальных стратегий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Райффайзенбанку — дочерней структуре Raiffeisen Bank International (RBI) в России — по итогам прошлого года удалось значительно увеличить депозитный портфель, следует из опубликованной отчетности материнской группы. Его объем вырос за год на 36,1%, до €20,2 млрд, несмотря на серьезное сокращение остатков в четвертом и третьем кварталах (на €5,25 млрд и €4,1 млрд соответственно). У другого крупного иностранного игрока — Юникредит-банка, наоборот, портфель клиентских средств по итогам года сократился (см. “Ъ” от 1 февраля). Такого прироста Райффайзенбанк не показывал в более спокойном 2021 году, тогда портфель увеличился на 19,7%.

Динамика 2022 года связана с перераспределением клиентской базы из-за введения санкций в отношении крупных российских банков после начала военных действий на Украине. Рост депозитного портфеля может объясняться исходом клиентов из подсанкционных банков в те, которых ограничения не коснулись, говорит независимый эксперт Алексей Нечаев. Поскольку Райффайзенбанк — банк с иностранным капиталом, риски попадания в санкционные списки отсутствуют, он стал «тихой гаванью» для российских клиентов, говорит эксперт.

Преимущество было и в том, что банк продолжает выполнять трансграничные расчеты в валюте, добавляет господи Нечаев. По нынешним временам это важный момент, не всегда связанный с «черными списками»: например, Газпромбанк, не входящий в SDN-лист, потерял возможность проводить платежи в долларах (см. “Ъ” 25 января).

По мнению эксперта, основной прирост остатков в Райффайзенбанке, произошел за счет корпоративных клиентов, а не населения. Как правило, крупные компании имеют одновременно несколько счетов в разных банках, и когда, например, Сбербанк, ВТБ и другие попадали под санкции, клиенты могли просто переводить средства на счет в Райффайзенбанке, поясняет он. «Всегда, а особенно сейчас, Райффайзенбанк — один из самых устойчивых иностранных банков в России,— добавляет президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец.— У них качественный трансакционный бизнес, что позволяет получать устойчивую прибыль без дополнительной нагрузки на капитал».

Действительно, как следует из отчетности банка, наибольший прирост — в 4,8 раза — показали чистые комиссионные доходы (до свыше €2 млрд), тогда как чистые процентные доходы выросли в 2,05 раза, до €1,5 млрд. Еще €369 млн чистого дохода банк заработал в результате торговых операций и переоценки, тогда как годом ранее получил по ним убыток в €27 млн.

Совокупные активы Райффайзенбанка выросли в 2022 году на 43,4%, до €26,9 млрд. Однако кредитный портфель сократился по итогам года на 22,8%, до €8,99 млрд. Наибольшее сокращение произошло в четвертом квартале — на 31%, тогда как два предыдущих квартала объем портфеля держался выше €13 млрд. Это может быть обусловлено тем, что банк не пролонгирует кредиты, которые амортизируются по сроку, полагают эксперты. В Райффайзенбанке не ответили на запрос “Ъ”.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в банке, уточняет, что сворачивание кредитования — это «планомерная подготовка к уходу». По его словам, банк не развивает нового бизнеса с попавшими под санкции компаниями, хотя и продолжает обслуживать их текущие счета в рублях. За год количество клиентов банка сократилось на 1,2 млн, до 3,2 млн клиентов. Из официальных сообщений также следует, что на Райффайзенбанк сохраняет уход из России как один из возможных вариантов действий

Впрочем, несмотря на это, количество сотрудников в РФ в банке выросло на 210 человек и на конец года превысило 9,5 тыс. человек, хотя число отделений сократилось на пять, до 127 офисов.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов