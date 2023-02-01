В Казахстане упразднение торгпредства в России объяснили оптимизацией госорганов

Сегодня Минпромторг Казахстана вынес на общественное обсуждение проект документа о ликвидации торгового представительства страны в России. Такие намерения в министерстве объяснили оптимизацией работы республиканских госорганов.

«Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах»,— говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Торгпредство Казахстана в России было открыто в 2009 году, два его отделения находятся в Москве и Казани. Обязанности торгового представителя исполняет Дамир Адильбеков.

Андрей Сапожников