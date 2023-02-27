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Коммерсантъ FM
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Боррель раскритиковал «мирный план» Китая

План действий, предложенный Китаем для урегулирования ситуации на Украине, нельзя назвать «мирным», считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, китайский документ ставит жертву и агрессора на один уровень.

«На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют... уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень»,— написал господин Боррель в своем блоге.

Дипломат также заявил, что реакция на кризисы со стороны международного сообщества либо неадекватна, либо заблокирована. «Лидерства и единства не хватает. Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах"»,— считает Жозеп Боррель.

Китай обнародовал план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. В нем перечислены 12 пунктов, среди которых отказ от «менталитета Холодной войны», уважение суверенитета, прекращение огня и начало мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенные Китаем тезисы являются не мирным планом, а набором размышлений. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал положение о выводе российских войск с Украины недостающим пунктом в китайском документе.

Подробнее о международной реакции на план Пекина — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Андрей Сапожников

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