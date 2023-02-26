Шольц заявил о планах упростить выдачу рабочих виз IT-специалистам из Индии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах облегчить IT-специалистам из Индии получение рабочих виз на фоне нехватки квалифицированной рабочей силы. Отсутствие знания немецкого языка господин Шольц призвал не считать препятствием.

«Мы хотим упростить выдачу виз»,— сказал он журналистам во время визита в индийский центр высоких технологий в Бангалоре (цитата по AP). Отвечая на вопрос о тех работниках, которые не говорят на немецком языке, канцлер отметил, что это не должно быть препятствием, если люди по приезде в Германию сначала говорят по-английски, а затем изучают немецкий.

«Помимо правовой модернизации мы также хотим модернизировать весь бюрократический процесс»,— отметил Олаф Шольц. Он заявил, что совершенствование правовой базы с тем, чтобы Германия стала более привлекательной для IT-специалистов, является приоритетом для его правительства в 2023 году.

Канцлер Германии находится в Индии с двухдневным визитом, он уже провел встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Ранее в Германии предложили сделать английский вторым официальным языком в административных учреждениях. По мнению Свободной демократической партии, выступившей с этой инициативой, «громоздкий бюрократический немецкий» отталкивает иностранных рабочих.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Германия переходит на английский».

Мария Федотова