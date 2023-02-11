Партия в ФРГ хочет сделать английский вторым официальным языком в административных учреждениях

Свободная демократическая партии Германии (СвДП) считает, что английский язык должен стать вторым официальным языком в административных учреждениях. Ее позицию представил депутат, член комитета Бундестага по труду и социальным вопросам Йоханнес Фогель. С подобным предложением СвДП уже выступала, когда вошла в правительство в декабре 2021 года.

По мнению партии, «громоздкий бюрократический немецкий» отталкивает иностранных рабочих. СвДП представила свою версию грин-карты под названием «карта возможностей», предназначенной для решения острой нехватки квалифицированной рабочей силы.

«Квалифицированные работники, которые хотят приехать в Германию, должны иметь возможность успешно подать заявку на нашу новую систему "зеленой карты", основанную на баллах, из-за рубежа, даже если они еще не говорят бегло по-немецки»,— заявил The Guardian господин Фогель.

Ранее идею отвергла организация, представляющая тех, кто работает в административных учреждениях. «Когда дело доходит до постановлений и законов, официальный язык в этой стране применяется из соображений правовой определенности, и это немецкий язык»,— заявил в 2022 году представитель Ассоциации госслужащих.

Мария Федотова