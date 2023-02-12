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Коммерсантъ FM
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Германия переходит на английский

Появится ли в стране второй официальный язык

Английский может стать вторым официальным языком в Германии. С такой инициативой выступила Свободная демократическая партия, которая входит в правящую коалицию. Таким образом власти страны намерены привлечь иностранных специалистов. Предполагается, что английский будет использоваться в государственных миграционных учреждениях наравне с немецким.

Фото: Christian Mang / Reuters

Фото: Christian Mang / Reuters

Как рассказал корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан, в случае принятия инициативы английский появится как в речи сотрудников госструктур, так и в документах: «По мнению либералов, язык является ключевым фактором для успешной интеграции мигрантов в немецкую экономику и общество, так что они предлагают провести реформу миграционного законодательства. Если их инициатива будет утверждена, то в госучреждениях, которые занимаются регистрацией иностранных специалистов после их приезда в Германию, появятся анкеты на английском языке. Чиновники также должны будут изъясняться по-английски с подателями заявок на "голубую карту".

Вместе с тем во многих крупных концернах страны английский уже является корпоративным языком наряду с немецким, поэтому это станет сильным сигналом предоставить специалистам из других стран возможность приезжать и работать в Германии».

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Инициативу включить английский в перечень официальных языков Германии уже поддержала Ассоциация немецких торгово-промышленных палат. Насколько распространен этот язык в стране сейчас? Студентка Свободного университета Берлина Анастасия отмечает, что все очень зависит от федеральной земли:

«Конкретно в Берлине английский местами более распространен, чем немецкий. В кофейнях очень часто работают молодые люди, среди которых много мигрантов, и они используют английский и могут в разговоре перейти невольно на него.

Между тем, если говорить о сотрудниках госструктур, то большинство из них предпочитают немецкий, даже в Берлине. То есть чиновники скорее всего будут говорить с тобой на немецком и зачастую могут даже потребовать записаться к сотруднику, который говорит только на английском. Здесь первый фактор, от которого все зависит, — это федеральная земля. А второй — государственная ли это инстанция или какой-то частный маленький бизнес».

Прошлой осенью правительственная коалиция представила немецкий вариант грин-карты. Так называемая карта возможностей позволит специалистам приезжать в Германию в поисках работы даже без предложений от компаний. Получить такое разрешение сможет иностранец, который соответствует хотя бы трем из четырех критериев. В их числе — наличие высшего образования, опыт работы не менее трех лет, знание немецкого или проживание в стране в прошлом и возраст до 35 лет.

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Дарья Фоменко

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