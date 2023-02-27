В составе организованной группы семи

Страны «семерки», утвердившие целый ряд санкционных мер, от запретов на экспорт технологичной продукции в РФ до потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, готовятся ужесточать контроль за их исполнением — об этом участники виртуального саммита G7 договорились на прошлой неделе. США, Евросоюз, Великобритания и Канада с четверга по субботу представляли новые санкционные списки, включающие дополнительные ограничения в РФ поставок продукции, которая может быть использована в военных целях, и лиц, по мнению правительств G7, причастных к обходу санкций. Представители власти и бизнеса в РФ ждут осложнения поставок из-за рубежа, но фактическое влияние на импорт будет зависеть от распространения вторичных санкций — пока их практически нет, основной их целью могут стать китайские компании, резко нарастившие экспорт в Россию еще в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя G7 является неформальным клубом, его договоренности о совместном контроле исполнения санкций против РФ могут сильно осложнить работу российской экономики

Фото: Christinan Bruna / Pool / Getty Images Хотя G7 является неформальным клубом, его договоренности о совместном контроле исполнения санкций против РФ могут сильно осложнить работу российской экономики

Фото: Christinan Bruna / Pool / Getty Images

Страны «семерки» намерены ужесточить контроль за исполнением санкционных ограничений, в первую очередь в отношении технологического экспорта в РФ, соответствующие меры перечислены в коммюнике по итогам виртуального саммита G7, приуроченного к годовщине начала военной операции РФ на Украине, обнародованном в пятницу. Заявление имело общий характер, поскольку санкции ЕС были утверждены поздно вечером 24 февраля и с большим трудом. Формально их блокировала Польша как «слишком слабые», фактически — ряд стран Восточной Европы, включая ту же Польшу: ее, по данным источников информагентств, не устраивали новые ограничения на импорт из РФ синтетического каучука. Санкции Канады были объявлены первыми, за ними последовали санкции США и Великобритании, затем — Австралии и Новой Зеландии. С точки зрения новых мер списки «санкционированных» в них по-прежнему различаются.

Пункты, касающиеся общего санкционного режима, содержат обещание активнее препятствовать его обходу за счет создания координационного механизма для повышения уровня комплаенса. Компании из третьих стран в случае нарушений столкнутся с «существенными издержками», ограничения будут касаться и услуг, и возможностей транзита товаров. Страны «семерки» также намерены блокировать новые способы поставок в РФ компонентов, которые «поддерживают оборонный сектор и промышленность». Для сокращения же поступлений от экспорта нефтепродуктов G7 продолжит применять ценовые потолки и запреты на поставки техники для наращивания добычи в целом.

Санкционные ограничения США и ЕС в первую очередь расширяют запреты на поставки в РФ индустриальной продукции (в том числе электронных компонентов, включая беспилотники) и нацелены на разрыв цепочек поставок продукции и компонентов военного и двойного назначения (через внесение в санкционные списки российских компаний и их контрагентов). Еврокомиссия оценила свой пакет вместе с запретами на импорт битума и синтетического каучука в €12,7 млрд). В финансовой сфере, в свою очередь, страны «семерки» планируют оставить лишь каналы для «необходимых» для обслуживания незапрещенного в отношении РФ импорта и экспорта трансакций (см. текст рядом).

В правительстве РФ новые санкции G7, судя по вчерашним разговорам корреспондентов “Ъ” с собеседниками в Белом доме, восприняли как серьезные ограничения, требующие оперативной реакции, но обсуждать ее детали чиновники преимущественно отказывались по очевидной причине: информация о контрмерах может осложнить их реализацию и навредить российским компаниям. По данным “Ъ”, Минпромторг уже проводит консультации с отдельными компаниями, затронутыми новыми ограничениями технологического импорта. «Сейчас готовится очередная, пятая редакция перечня параллельного импорта, там будут как новые бренды, так и исключения определенных брендов. Также ведется работа по точечной донастройке механизма в части перехода от включения в перечень брендов к включению туда правообладателей. Это позволит проще администрировать процедуру. Что касается пересмотра перечня, исходя из санкций, то, разумеется, при подготовке новой редакции будет учитываться продукция, запрещенная к экспорту в Россию новыми санкционными ограничениями»,— заявили в ведомстве.

В Минэкономики, ответственном за регуляторную рамку контрсанкционной активности (напомним, в этом контексте обсуждается, например, снятие запрета на создание в РФ компаний-«матрешек», см. «Ъ-Онлайн» от 21 декабря 2022 года, последнее закрытое совещание по теме прошло в РСПП в середине февраля, детали его не раскрывают и в союзе), говорить о прогрессе в этой работе отказались. «Задача министерства — создание условий, инструментов для бизнеса, которые позволят им адаптироваться»,— сказала “Ъ” советник министра Дарья Левченко. Отказались обсуждать тему и в секретариате курирующего экономический блок правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Такое положение дел объяснимо, но создает внутренний конфликт общеэкономической и контрсанкционной политики правительства: в прозрачность регуляторной среды, за которую Белый дом боролся в последние годы, закрытое обсуждение мер по обходу и противодействию санкциям вписывается с трудом, но альтернативы не видно.

Существенную роль в смягчении эффекта ограничений и добровольного ухода западных компаний с рынка РФ сыграл в первую очередь Китай — он стал одним из основных экспортеров в РФ товаров, включая те, на которые странами «семерки» и ЕС были введены экспортные запреты. Доля страны в импорте РФ выросла с 20% до 45% за период с марта по сентябрь 2022 года, суммарный торговый оборот за это время увеличился на $27 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечали ранее эксперты Institute of International Finance (официальные данные по внешней торговле РФ закрыты). Возможность дополнительной активизации двусторонних связей собеседники “Ъ” связывают с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву — 22 февраля президент РФ Владимир Путин заявлял, что ждет приезда главы КНР, не обозначив дату возможной встречи.

Собеседник “Ъ” в РСПП затруднился дать однозначную оценку возможным последствиям ужесточения контроля за применением санкций, ссылаясь как на текущие возможности их обхода, так и на позицию китайской стороны, которая выступает против односторонних санкций. «Мы не знаем деталей обсуждения в рамках "семерки", но можно предположить, что эти страны хотят усилить режим вторичных санкций, в первую очередь против Китая»,— добавляет он. Новые же ограничения, безусловно, осложнят условия поставок, полагает собеседник “Ъ”.

Исходя из предложений КНР на прошлой неделе относительно «формулы перемирия» между РФ и Украиной, по крайней мере сейчас «пророссийской» политическую позицию КНР назвать невозможно. Ситуация может измениться к лету 2023 года с приближением визита в Россию главы Китая Си Цзиньпина, но пока перемены скорее в другую сторону — ранее позиция КНР была более уклончивой и в принципе позволяла трактовать ее в пророссийском ключе.

Санкции теперь в большей степени направлены на «латание дыр» в уже принятых мерах. Это касается и запрета на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, хотя и появились дополнительные ограничения, связанные с движением и транзитом через Россию, отмечает учредитель VIG Trans Игорь Ребельский. Последняя мера, по его словам, может дополнительно осложнить экспортное таможенное оформление подобных грузов в ЕС и прохождение границ ЕС с Белоруссией и Россией. «Российский же бизнес будет искать обходные пути и осуществлять импортозамещение, как это было весь предыдущий 2022 год, иными словами, Россия и ЕС продолжат "противостояние" в рабочем режиме», ожидает глава компании.

Татьяна Едовина, Олег Сапожков, Евгения Крючкова, Диана Галиева, Дмитрий Бутрин