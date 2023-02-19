«Старая школа» оказалась сильнее

В воскресенье в Москве состоялся уже седьмой по счету «Матч звезд» Единой лиги ВТБ. Впервые за три последних сезона шоу проходило без ковидных ограничений, а потому собрало сразу 8,5 тыс. зрителей, хотя при определенных условиях можно было бы превзойти и этот показатель. Сама игра прошла в новом формате: «Новая школа»—«Старая школа». Плюс правила баскетбола менялись от четверти к четверти. Победили со счетом 148:140 «старики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Матч звезд» Единой лиги ВТБ образца 2023 года получился несколько необычным. Даже в чем-то особенным. Напомним, что впервые лига провела шоу еще в 2017 году в Сочи. В 2018-м оно прошло в Санкт-Петербурге, а затем прочно обосновалось в Москве на «ВТБ Арене». Все это время формат игры оставался неизменным: «Звезды России» против «Звезд мира». В этот раз лига решила уйти от разделения по паспортному признаку и сформировать команды по признаку возрастному. Команду «Новой школы» представляли баскетболисты не старше 30 лет, а «Старой школы» — игроки от 30 лет и старше. Вариант получился интересным. Настолько, что билеты на игру очень быстро превратились в дефицит.

«У нас солдаут: на трибунах порядка 8,5 тыс. зрителей. Было бы больше, но за одним кольцом возведена сцена, там нет трибуны,— рассказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.— С продажи билетов лига заработала около 14 млн руб. Отмечу, что впервые после пандемии у нас нет ограничений, нам разрешили продавать билеты на все места. Мы все соскучились по ощущению полных трибун на “Матче звезд”, по полному залу».

Впрочем, одной только новой схемой определения составов команд лига не ограничилась. Для того чтобы в более полной мере соответствовать тематике шоу, было решено, что каждая четверть будет отражать свою эпоху и правила этой эпохи. Так, первая четверть матча символизировала 50-е и 60-е годы XX века. В ней не было трехочковых бросков, а на площадке было только два арбитра. Вторая четверть (70-е и 80-е) представляла эпоху, когда появилась трехочковая дуга. В третьей четверти (90-е и 2000-е) игру начали обслуживать три арбитра, а время на атаку было уменьшено с 30 до 24 секунд. Ну а в финальной десятиминутке (2010-е — настоящее время) команды играли уже по современным правилам. Трудно сказать, повлияло ли на исход матча то, что большая его часть проходила по «старым» правилам, но победила именно команда «Старая школа». Ее игрокам удалось набрать 148 очков. «Новой школе» — только 140. Самым ценным игроком матча был признан центровой «Пармы» Малик Диме. В своей команде он набрал больше всех очков (30), а также сделал 6 подборов и 2 перехвата. Впрочем, был на площадке и игрок результативнее: Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») из «Новой школы» настрелял на 34 очка.

Что касается традиционных для «Матчей звезд» конкурсов по броскам сверху и трехочковым броскам, то тут вне конкуренции были игроки ЦСКА. Лучший, по мнению жюри, данк удался форварду ЦСКА Самсону Руженцеву, а лучшие снайперские навыки продемонстрировал защитник ЦСКА Даллас Мур. Добавим, что незадолго до «Матча звезд» состоялась церемония принятия в Зал славы Единой лиги ВТБ новых персон. Среди них игроки Александр Каун (Россия), Джордан Мики, Эррик Макколлум (оба — США), тренер Димитрис Итудис (Греция), функционеры Андрей Ведищев и Владимир Родионов (оба — Россия).

«Единая лига будет продолжать экспериментировать с форматами “Матчей звезд”. Если мы это будем делать, то народ будет идти на трибуны, если остановимся, то таких аншлагов, как сегодня, не будет,— заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.— Нам удалось привлечь болельщиков — это радует. Впервые после пандемийных историй не было ограничений в зале, и праздник в полной мере удался».

Арнольд Кабанов