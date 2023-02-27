Самиздат перевернул страницу

Рост рынка самиздат-литературы в России в 2022 году замедлился до 20%, подсчитали в профильных сервисах. Но и это лучше предварительных прогнозов, причем издатели надеются на восстановление темпов роста в 2023 году до 50–70%. В то же время участники рынка готовятся увеличивать расходы на модерацию контента в связи с новыми ограничениями, в том числе законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

Рынок самиздат-литературы в России в 2022 году вырос на 20%, до 3,2 млрд руб., рассказал “Ъ” владелец и гендиректор крупнейшего в сегменте сервиса «Литнет» Борис Макаренков. В оценку входят общие продажи книг независимых авторов (не сотрудничают с издательствами, а выкладывают книги самостоятельно) на российских самиздат-платформах. Количество авторов на платформе, по его словам, выросло также на 20%.

В ГК «Литрес» (развивает «Литрес:Самиздат») приводят схожие данные: в 2022 году емкость рынка в РФ выросла на 18%, почти до 3,65 млрд руб. «На сегмент пришлось более 45% от всей емкости рынка цифровых книг»,— уточнил директор департамента по развитию контента «Литрес» Евгений Селиванов. Еще осенью в ГК ожидали, что продажи самиздата в России в 2022 году вырастут только на 13% (см. “Ъ” от 7 ноября 2022 года). Количество зарегистрированных пользователей «Литрес:Самиздата» увеличилось на 57%, а новых публикаций — на 20%. На Ridero в 2022 году число пользователей увеличилось на 18%, до 679 тыс., говорит директор производства сервиса Мария Рявина.

Как уточнил “Ъ” совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, в 2022 году рынок достиг 20% от всего объема потребления книг за счет как платной, так и бесплатной литературы. В то же время весь рынок цифровых книг (включая электронные и аудио) в РФ, по оценке «Эксмо-АСТ», в 2022 году впервые не показал роста, оставшись на уровне 2021 года — 11 млрд руб.

В прошлые годы темпы роста рынка самиздата составляли 70–100%, уточнил Борис Макаренков. Он связывает снижение динамики с приостановкой работы «Литнета» во втором квартале 2022 года (см. “Ъ” от 2 июня 2022 года). В «Литрес» уже отмечали насыщение рынка и снижение покупательной способности аудитории. В Ridero полагают, что на темпах роста сказались сложности с платежами в App Store и Google Play (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года).

В 2023 году участники рынка ожидают активизации роста сегмента самиздата. «Постепенно мы наблюдаем возвращение к привычным темпам роста и в 2023 году ждем 50–70%. Рынок еще не насыщен. Есть куда расти: наличие новых каналов, расширение предложения внутри жанра и появление новых жанров»,— говорит Борис Макаренков. Рынок независимых авторов выглядит «потенциально самым экспортно емким», добавил он.

«Мы прогнозируем, что сегмент самиздата по итогам 2023 года вырастет примерно на 37%, его емкость составит около 5 млрд руб.»,— говорит Евгений Селиванов. Мария Рявина рассчитывает, что в 2023 году рост поддержат новые каналы дистрибуции: «Букмейт» (признан иностранным агентом) «Яндекса», «МТС Строки», «Билайн книги». Но тормозить рост сегмента, по ее мнению, будут «неуверенность авторов в завтрашнем дне и неготовность вкладываться в продвижение своих книг».

Важным фактором для рынка станут также новые законодательные ограничения. Законы об ЛГБТ, о фейках и некоторые другие нормативные акты сильно сужают и уже существующую базу опубликованного, и возможность опубликоваться впервые для новых книг, подчеркивает Мария Рявина. «Тут мы, как и другие игроки книжного рынка, какое-то время будем терять авторов и деньги, пока они не привыкнут к новым ограничениям»,— говорит она.

С учетом необходимости отслеживать контент на платформе новые ограничения отразятся и на финансовых показателях самиздат-сервисов, «мы будем вкладывать больше ресурсов в модерацию контента», добавляет Борис Макаренков. В то же время он полагает, что на рост и выручку этот фактор влияния не окажет.

Валерия Лебедева