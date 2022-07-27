Электронные книги не грузятся

Рынок электронных и аудиокниг замедляется: выручка его крупнейшего участника, ГК «ЛитРес», в первом полугодии выросла на 15% против 27% за тот же период 2021 года. Основным фактором стали проблемы с платежами в App Store и Google Play весной. Bookmate также столкнулся с оттоком пользователей по этой причине. Динамика рынка по итогам года будет зависеть от ситуации с правами на зарубежные книги, а также от уровня пиратства и платежеспособности подписчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия выручка группы «ЛитРес», куда входят сервисы «ЛитРес», MyBook, Livelib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека», выросла на 15% год к году, сообщили “Ъ” в компании. Абсолютных цифр там не раскрывают. Доля «ЛитРес» на рынке цифровых книг, по ее собственной оценке, составила 66%. В 2021 году весь рынок электронных книг, по данным группы, достиг 11 млрд руб., аудиокниг — 3,3 млрд руб.

Темпы роста выручки «ЛитРес» замедлились: в первом полугодии 2021 года он составлял 27%, за аналогичный период 2020 года — 35,6%, а 2019 года — 49%. Как пояснил “Ъ” гендиректор группы Сергей Анурьев, «чем больше база, тем ниже темпы роста». Однако замедление оказалось гораздо сильнее ожиданий начала года, тогда в «ЛитРес» рассчитывали потерять лишь несколько процентных пунктов. Причиной стали «события последних месяцев», отмечает Сергей Анурьев: «интерес с развлекательного и особенно научно-популярного контента сместился на новостной, также многие пользователи контентных сервисов, в частности "ЛитРес" и MyBook, столкнулись с проблемами при оплате покупок и подписок».

Из-за санкций у российской аудитории перестали работать платежи в App Store и Google Play, также возникли проблемы с приемом зарубежных платежей, пояснил топ-менеджер. «Мы предложили альтернативные варианты и максимально информируем об оплате на сайте»,— заверил он.

Проблемы с платежами стали основным фактором потери выручки для книжных сервисов, подтвердил “Ъ” гендиректор Bookmate Андрей Баев. Динамики Bookmate топ-менеджер не раскрывает, но говорит, что она была отрицательной, рынок в целом также показал падение: «оплата картой через провайдера в РФ появилась в течение двух недель, но перенести подписки не представляется возможным. Нужно заново вести пользователя через весь процесс покупки».

В то же время летом рынок начал восстанавливаться, говорит Андрей Баев. В Bookmate этому способствует, в частности, рост интереса к контенту издательств Individuum и Popkorn Books (последнее издает в том числе Young Adult литературу, о росте тиражей которой “Ъ” писал 15 июля). В «ЛитРес» стимулом роста выручки называют категорию самиздата, подписные форматы и аудиокниги. В сервисе по прослушиванию аудиокниг Storytel отказались от комментариев.

«В отличие от печатных книг, думаю, продажи электронных все равно покажут рост по итогам года: слишком велика инерция. У электронных книг нет проблем с бумагой, дефицитом краски»,— отмечает глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. Но у сегмента свои проблемы: в отличие от печатных книг, отозвать лицензию на электронную значительно проще, и сокращение ассортимента уже заметно, добавил он. Как обнаружил “Ъ”, в книжных сервисах, например, недоступна часть произведений Джека Керуака и Хантера Томпсона.

Даже если какие-то книги будут сняты с продажи правообладателями, у читателя сохранится большой выбор произведений на русском языке, подчеркивают в «ЛитРес»: в группе ждут роста рынка по итогам года. В Bookmate же прогнозируют его падение на 25–30%. «По факту узаконенное пиратство в смежных контентных вертикалях еще больше вредит индустрии»,— отметил Андрей Баев. По его словам, снижение платежеспособности также не играет на руку рынку: «Пока не видим потерь в новинках, но все впереди».

Валерия Лебедева