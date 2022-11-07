Сам не издат

Самиздат, еще недавно один из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка, резко снизил темпы роста, и ряд экспертов говорят о стагнации на нем. Издатели связывают замедление со стремлением аудитории к экономии, приостановкой работы «Литнета» и сложностями с организацией платежей на фоне санкционного давления. Участники рынка рассчитывают, что интерес к сегменту вырастет из-за отсутствия крупных зарубежных новинок, но в то же время опасаются ужесточения цензуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи самиздата в России в 2022 году вырастут только на 13%, до 3,3 млрд руб., сообщил “Ъ” директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов. С начала года на платформах группы зарегистрировалось 30 тыс. новых авторов, которых можно отнести к этому сегменту (то есть тех, кто работает с сервисами напрямую, а не через издательства), на 25% больше, чем в 2021 году. Однако сохранение активности авторов не помогло удержать динамику продаж книг.

«В 2019–2021 годах рынок самиздата переживал бурный рост и происходило активное развитие сегмента: в 2020 году емкость рынка выросла на 197%, в 2021-м — на 52%. Сейчас темпы сократились, что связано как с переходом сегмента на следующий этап, так и снижением покупательной способности аудитории»,— уточнил Евгений Селиванов. Кроме того, отмечает он, во втором квартале была приостановлена работа в России «Литнета», одного из крупнейших участников рынка самиздата, что, как и общее снижение темпов роста книжного рынка, также оказало влияние на сегмент (2 июня “Ъ” писал, что новым владельцем «Литнета» стал гендиректор «Storytel Россия» Борис Макаренков).

В 2021 году «Литнет» представлял 65% рынка независимых авторов в России, но в марте он закрылся, и замедление темпов роста связано именно с этим событием, подтвердил Борис Макаренков. «Платформа перезапустилась в июне, темпы роста ускорились, и сейчас "Литнет" активно восстанавливает позиции. Без этого рынок бы не просто замедлился, а упал»,— сказал он.

По итогам года рост рынка будет минимальным, «даже 10% станут хорошим результатом», полагает директор производства издательского сервиса Ridero Мария Рявина. По ее мнению, главным фактором роста было появление новых самиздат-площадок (например, «Литгород», Bookriver), которые привлекают новых читателей. Среди негативных факторов, определивших стагнацию, по ее мнению, снижение покупательной способности у населения. «Люди стараются ограничить необязательные покупки, такие как книги. Кроме того, огромная часть платежеспособной аудитории покинула страну. Русские, проживающие за границей, всегда были активными потребителями книг на русском языке, но сейчас для них покупки стали сложнее из-за ухода App Store и Google Play»,— говорит госпожа Рявина (см. “Ъ” от 27 июля).

Несмотря на стагнацию, у сервисов позитивные прогнозы на 2023 год. «Мы рассчитываем, что в будущем году рост рынка вернется к предыдущим показателям и превысит 50%. Для себя мы определяем целью даже 70%»,— говорит Борис Макаренков. Рынок самиздата поддержит то, что у издательств будут заканчиваться контракты с зарубежными авторами, многие из которых не будут продлены, считает Мария Рявина. «На рынке появится пустота на месте многих популярных жанров, которую издатели попытаются заполнять за счет отечественных авторов»,— отмечает она.

В то же время участники рынка опасаются, что на количестве новых наименований скажется ужесточение законодательства. «Все, начиная от усиления цензуры в начале года, заканчивая ожидаемым законом о запрете пропаганды ЛГБТ, безусловно, скажется на читателях и на писателях»,— говорит Мария Рявина. Речь идет о законопроектах, внесенных в Госдуму 21 октября и уже принятых в первом чтении, они включают в перечень уже запрещенной информации «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения» и вводят административную ответственность за нарушение новых запретов. Из-за новых правил крупные издательства уже готовятся пересматривать ассортимент (см. “Ъ” от 22 октября). Собеседник “Ъ” в сегменте самиздата подчеркивает, что сегмент может быть затронут новыми запретами более других из-за большого количества наименований, каждое из которых нужно будет проверить на соответствие новым правилам.

Валерия Лебедева