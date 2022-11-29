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Коммерсантъ FM
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Каждая экосистема в строку

Книжные сервисы расходятся по подпискам

Экосистемы интегрируют книжные сервисы в свои подписки. Так, новый сервис «Строки» войдет в общую подписку «МТС Premium». Аналогичные планы, по данным “Ъ”, у «Яндекса»: он недавно купил технологию «Букмейта» (включен в реестр СМИ-иноагентов) и добавит возможность читать книги в «Яндекс.Плюс». Развивать партнерства с экосистемами планирует и лидер рынка цифровых книг «ЛитРес». Для экосистем книги — способ привлечь новую аудиторию, но они входят в стагнирующий сегмент, предупреждают эксперты: профильные сервисы теряют зарубежные новинки и страдают от желания аудитории экономить.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МТС включит книжный сервис «Строки» в экосистемную подписку «МТС Premium», рассказали “Ъ” в компании. Он станет доступен для существующих и новых подписчиков с 1 декабря. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка «МТС Premium». Последняя доступна как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов, ее стоимость — 249 руб. в месяц. МТС запустила «Строки» в конце сентября, инвестиции в проект не раскрывались. Сервис закупает контент у издательств, а также планирует выпускать собственные книги.

Планы по включению книжного сервиса в подписку есть у «Яндекса», говорят источники “Ъ”. Интернет-компания покупает права на использование технологий «Букмейта» на территории СНГ (см. “Ъ” от 30 сентября). Ирландская «Букмейт Лимитед», которая владеет «Букмейтом», 28 октября попала в реестр СМИ-иноагентов.

Forbes со ссылкой на источник 10 ноября сообщал, что «Яндекс» запустит новое книжное приложение, куда предложит перейти пользователям «Букмейта», который прекратит существование. Но источник “Ъ” утверждает: «Букмейт» в прежнем виде войдет в подписку «Яндекса», о чем будет объявлено в ближайшее время. «Бренд останется, для пользователей ничего не поменяется. В "Плюсе" появятся новые тарифы с "Букмейтом"»,— уточняет собеседник “Ъ”. В «Яндексе» и «Букмейте» отказались от комментариев.

«ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook, Livelib и другие, по собственным данным, занимает около 66% рынка) также «планирует развивать партнерства с крупными игроками рынка из других категорий», заявил “Ъ” директор направления продвижения и коммерческих партнерств ГК Михаил Горбань. Сейчас сервисы ГК не входят в подписку экосистем, но отдельные специальные предложения от группы, например, скидки, доступны в подписке «МегаФона» («МегаФон Плюс») и Tele2 (Tele2 Mixx), а также в сервисах «Тинькофф» («Тинькофф Pro») и VK (VK Combo).

Подобные интеграции позволяют расширить аудиторию цифровых книг, говорит господин Горбань: «Многие клиенты приходят за привычным видео и музыкальным контентом, тестируют возможность читать и слушать книги и становятся постоянными пользователями книжных сервисов и покупателями книг».

Для экосистем включение книг в подписку создает возможность привлечь новую аудиторию и увеличить показатели вовлеченности на фоне сокращения количества доступного контента в целом, в том числе аудиовизуального, на фоне ухода киностудий-мейджоров из РФ, поясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Однако рынок цифровых книг в России стагнирует, подчеркивают эксперты. В 2022 году, по прогнозу «ЛитРеса», он останется на уровне 2021 года: продажи электронных и аудиокниг в РФ составят около 11 млрд руб. Как писал “Ъ” 27 июля, причинами стагнации стали проблемы с платежами, потеря части зарубежных новинок и стремление пользователей экономить.

Главная угроза рынку электронных книг и его новым участникам заключается в сокращении потребительских расходов, считает глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Потребители задумываются над тем, сколько они в реальности тратят на подписки, и даже ищут варианты перехода от подписки к рознице». В этом смысле, полагает эксперт, для «ЛитРеса» появление в этом году новых конкурентов на рынке пройдет относительно мягко — от спада пострадает вся контентная индустрия.

Валерия Лебедева

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