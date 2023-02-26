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Глава Союза староверов: папа римский Франциск попросил прощения у россиян

Папа римский Франциск попросил в Прощенное воскресенье прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который ведет переписку с понтификом. По его словам, папа римский также предлагает Украине и России простить друг друга и сесть за стол переговоров.

Папа римский Франциск (слева), глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Папа римский Франциск (слева), глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Фото: Из личного архива Леонида Севастьянова

Папа римский Франциск (слева), глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Фото: Из личного архива Леонида Севастьянова

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего кого обидел в России»,— сказал «РИА Новости» господин Севастьянов.

Папа римский Франциск неоднократно призывал к миру и урегулированию российско-украинского конфликта. Леонид Севастьянов 15 февраля рассказал, что понтифик разработал план по мирному решению украинского вопроса и готов провести переговоры с российским руководством. Кремль в октябре говорил о готовности России вести диалог с понтификом.

Ранее в ноябре прошлого года большой резонанс вызвали слова папы об участии в спецоперации малых народов России.Комментируя конфликт на Украине, он заявил, что, возможно, самыми жестокими представителями российских войск являются люди, которые не придерживаются русской традиции,— буряты, чеченцы и другие. Уже в декабре Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы римского Франциска.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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