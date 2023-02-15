Глава Союза староверов заявил о планах папы римского обсудить с Путиным мир

Папа римский Франциск хотел бы обсудить с президентом Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования в Европе, утверждает председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Он сослался на полученное от понтифика письмо.

«У папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада, и он подтвердил желание переговоров с российским руководством, готовность приехать в Москву»,— рассказал «РИА Новости» господин Севастьянов.

Папа римский в 2022 году говорил, что хотел бы посетить и Москву, и Киев. Понтифик рассказывал, что после начала российской военной операции запрашивал проведение встречи с господином Путиным, но Россия проигнорировала эту просьбу. Кремль в октябре говорил о готовности России вести диалог с понтификом. В том же месяце СМИ писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского «содействовать установлению мира на Украине».

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Лаура Кеффер