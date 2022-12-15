МИД получил извинения от Ватикана за высказывание о жестокости чеченцев и бурятов

Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, инцидент полностью исчерпан. Госпожа Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на конструктивное развитие взаимоотношений с Ватиканом.

«В этом заявлении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре»,— сказала госпожа Захарова в ходе брифинга.

Мария Захарова отметила, что «способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении». По ее словам, данная ситуация подтвердила, что за призывами Ватикана к диалогу стоит «умение вести этот диалог и слушать собеседников, такой подход вызывает искреннее уважение».

28 ноября понтифик, комментируя военные действия на Украине, сказал, что, «как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее». Его слова осудили, в частности МИД РФ, глава буддистов России XXIV пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Посол РФ в Ватикане выразил протест.

Позже папа римский объяснил, что говорил о традиции русского гуманизма. «Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание»,— уточнил понтифик.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева