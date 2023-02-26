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Коммерсантъ FM
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Путин не может представить, чтобы военнослужащие США шастали по ядерным объектам

Президент России Владимир Путин заявил, что не может представить, чтобы американские эксперты проводили инспекции на российских ядерных объектах. По его мнению, это невозможно из-за поддержки США Украины в военном конфликте с Россией.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно»,— сказал Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»).

Также он заявил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но всех стран НАТО. В силу этого Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции. «НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля»,— пояснил Владимир Путин.

Приостановку же участия России в ДСНВ президент связал с необходимостью обеспечения безопасности страны. «Нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. 22 февраля его решение одобрили в Госдуме и Совете федерации. МИД РФ обещали, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ ограничения на количество вооружений.

В январе Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении некоторых условий ДСНВ, в первую очередь — проведение взаимных инспекций ядерных объектов. С момента заключения ДСНВ в 2010 году Россия и США провели 328 взаимных инспекций. Их приостановили в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Позже Россия отказалась их восстанавливать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Олеся Павленко

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