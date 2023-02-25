Трубы пустят в дело

Германия намерена купить трубы, оставшиеся после строительства «Северного потока-2». Как пишет издание Die Welt Am Sonntag, Берлин уже обсуждает эти планы с оператором проекта — компанией Nord Stream AG. Журналисты, впрочем, допускают, что сделка может не состояться: все из-за того, что в отношении «дочки» «Газпрома» действуют санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Интересующие Германию трубы сейчас хранятся в порту Мукран на немецком острове Рюген. Берлин планирует использовать эти материалы для того, чтобы соединить островной СПГ-терминал с материком. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин убежден, что этим планам суждено реализоваться:

«Санкции на это, я думаю, не распространяются. Это какой-то материальный актив, который можно приобрести. Я не вижу здесь серьезных юридических проблем. Судя по всему, это вообще лишние трубы, оставшиеся после строительства "Северных потоков".

Сейчас в Германии есть планы построить не меньше пяти или даже шести терминалов по приему сжиженного природного газа. Два из них уже работают. Причем это потребовало минимальных строительных затрат, так как это плавучие терминалы по приему СПГ. Использование же этих труб для газовой системы страны, полагаю, особого серьезного воздействия на энергетический баланс не окажет. Все зависит от того, кто сколько топлива будет покупать, а не где оно будет разгружаться, на каком терминале».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, впрочем, не уверен, что «Газпрому» будет интересна такая сделка. По его мнению, госкорпорация откажется продавать трубы, а Германия, в свою очередь, просто национализирует находящееся на своей территории имущество:

«Вопрос в том, что для "Газпрома" и для России в целом важнее — создать очередной прецедент, когда Германия просто отнимает их имущество и указывает все время на это, либо просто, понимая, что в любом случае эти трубы заберут, попытаться хоть какие-то деньги за них выручить. Я думаю, что дело закончится национализацией. Мы видели, что "Газпром" и со своими "дочками" не пошел на какие-то договоренности, в отличие от некоторых других компаний, которые посчитали, что лучше сохранить имущество. Госкорпорация также не стала лоббировать, например, снятие неких санкций с этих структур. Так что, думаю, здесь скорее политическая логика возьмет верх.

Что касается стоимости такого актива, то известно, что "Газпром" оплатил все услуги, в частности, эти трубы в Германию привозили для того, чтобы их отбетонировать. Непонятно, есть на них какое-то обременение или нет. Но в целом это трубы, готовые для прокладки именно морской части газопровода. И, с одной стороны, они чуть дороже, наверное, чем простые трубы для строительства сухопутной сети. С другой, понятно, что немцы подразумевают скидку на это имущество, а, значит, они явно будут дешевле даже обычных труб».

Первый СПГ-терминал заработал в Германии в середине декабря 2022 года. Еще спустя месяц запустился второй. До начала боевых действий на Украине, 55% потребностей в газе страна закрывала благодаря трубопроводным поставкам из России.

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Лилия Галявиева