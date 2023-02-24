США разрешили операции в сфере энергетики с девятью российскими банками до 16 мая

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с девятью российскими банками в сфере энергетики до 16 мая. Также США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими банками до 25 мая. Трансакции авторизованы при условии, что «любой платеж заблокированному юрлицу производится на заблокированный счет в соответствии с положением о санкциях».

До 16 мая операции разрешены со следующими банками (.pdf):

Внешэкономбанк;

«ФК Открытие»;

Совкомбанк;

Сбербанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

Росбанк;

«Зенит»;

«Санкт-Петербург».

Также операции разрешены российскому регулятору — Банку России.

Операции до 25 мая разрешены со следующими банками (.pdf):

«Санкт-Петербург»;

«Зенит»;

«Приморье»;

«Уралсиб»;

Ланта-банк;

СДМ-банк;

Металлургический инвестиционный банк;

Уральский банк реконструкции и развития;

Московский кредитный банк.

Почти все вышеуказанные кредитные учреждения сегодня, 24 февраля, попали под американские санкции. В списке подсанкционных банков также оказались банк «Левобережный» и МТС-банк.

В целом Минфин США внес в черный список 22 физических и 83 юридических лица.

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Мария Федотова