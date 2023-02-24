Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США разрешили операции в сфере энергетики с девятью российскими банками до 16 мая

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с девятью российскими банками в сфере энергетики до 16 мая. Также США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими банками до 25 мая. Трансакции авторизованы при условии, что «любой платеж заблокированному юрлицу производится на заблокированный счет в соответствии с положением о санкциях».

До 16 мая операции разрешены со следующими банками (.pdf):

  • Внешэкономбанк;
  • «ФК Открытие»;
  • Совкомбанк;
  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Альфа-банк;
  • Росбанк;
  • «Зенит»;
  • «Санкт-Петербург».
  • Также операции разрешены российскому регулятору — Банку России.

Операции до 25 мая разрешены со следующими банками (.pdf):

  • «Санкт-Петербург»;
  • «Зенит»;
  • «Приморье»;
  • «Уралсиб»;
  • Ланта-банк;
  • СДМ-банк;
  • Металлургический инвестиционный банк;
  • Уральский банк реконструкции и развития;
  • Московский кредитный банк.

Почти все вышеуказанные кредитные учреждения сегодня, 24 февраля, попали под американские санкции. В списке подсанкционных банков также оказались банк «Левобережный» и МТС-банк.

В целом Минфин США внес в черный список 22 физических и 83 юридических лица.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...