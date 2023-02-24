США разрешили операции в сфере энергетики с девятью российскими банками до 16 мая

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с девятью российскими банками в сфере энергетики до 16 мая. Также США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими банками до 25 мая. Трансакции авторизованы при условии, что «любой платеж заблокированному юрлицу производится на заблокированный счет в соответствии с положением о санкциях».
До 16 мая операции разрешены со следующими банками (.pdf):
- Внешэкономбанк;
- «ФК Открытие»;
- Совкомбанк;
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Альфа-банк;
- Росбанк;
- «Зенит»;
- «Санкт-Петербург».
- Также операции разрешены российскому регулятору — Банку России.
Операции до 25 мая разрешены со следующими банками (.pdf):
- «Санкт-Петербург»;
- «Зенит»;
- «Приморье»;
- «Уралсиб»;
- Ланта-банк;
- СДМ-банк;
- Металлургический инвестиционный банк;
- Уральский банк реконструкции и развития;
- Московский кредитный банк.
Почти все вышеуказанные кредитные учреждения сегодня, 24 февраля, попали под американские санкции. В списке подсанкционных банков также оказались банк «Левобережный» и МТС-банк.
В целом Минфин США внес в черный список 22 физических и 83 юридических лица.
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