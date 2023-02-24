Запад и Восток развернули мирные планы

Запад и Восток делятся планами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В годовщину начала боевых действий появилось сразу два документа, которые описывают мирные сценарии разрешения кризиса. Один из них в качестве резолюции приняла Генассамблея ООН. Список из десяти пунктов для голосования предложил лично президент Украины Владимир Зеленский. Он включает рекомендацию вывести войска и прекратить удары по критически важной инфраструктуре. Другой документ минувшей ночью опубликовало Министерство иностранных дел Китая. Их план перемирия чуть шире.

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Пекин призывает выполнить 12 действий — от мирных переговоров до восстановления пострадавших территорий:

Пункт первый. Уважать суверенитет всех стран. Необходимо соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов. Пункт второй. Отказаться от «менталитета холодной войны». Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков». Пункт третий. Прекратить огонь. В войнах нет победителей, всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты. Пункт четвертый. Начать мирные переговоры. Диалог — единственный реальный выход, международное сообщество должно помочь сторонам конфликта открыть дверь для политического урегулирования. Кроме этого, Китай считает необходимым разрешить гуманитарный кризис. Важно защищать гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гуманитарную помощь. Пункт шестой. Защитить гражданских лиц и военнопленных. Это также включает создание более благоприятных условий для обменов между Россией и Украиной. Пункт седьмой. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Нужно противостоять вооруженным нападениям «на мирные ядерные объекты», соблюдать конвенции о ядерной безопасности. Пункт восьмой. Снизить стратегические риски. Пекин напоминает, что ядерное оружие использовать нельзя, также это касается биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. Пункт девятый. Гарантировать вывоз зерна. Пункт десятый. Прекратить односторонние санкции. Такие меры «не только не решат проблемы, но и создадут новые». Вместо этого странам нужно способствовать охлаждению кризиса на Украине, создать условия для развития экономики. Пункт одиннадцатый. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. По мнению Пекина, надо защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Последний пункт посвящен послевоенному восстановлению. Китай готов «оказать помощь и сыграть конструктивную роль» в этом вопросе.

Пока реакция международного сообщества на этот документ неоднозначная. В Госдепартаменте США еще до публикации китайского плана сказали, что скептически относятся к нему, потому что Пекин продолжает поддерживать связи с Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил что к Китаю ЦИТАТА нет большого доверия. Впрочем, поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала предложения «хорошим знаком», хотя и отметила, что Киев ждет от восточной державы более активной поддержки.

Директор Фонда Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев считает, что Пекин не пытается примирить стороны, у него другая задача:

«Китай прекрасно понимает, что сейчас обе стороны конфликта не стремятся к каким-либо серьезным переговорам. При этом на КНР идет довольно серьезное давление. Как же это вы не участвуете в деле мира? У вас же такой большой рычаг давления на Владимира Путина и на Кремль. В итоге они выкатывают инициативу очень расплывчатую инициативу — и нашим и вашим. Ее задача, скорее всего, положить на стол некий мирный план, ожидая, что Россия может сказать, что это неплохой первый шаг.

Киев этот план очень предсказуемо пошлет куда-то далеко, потому что украинское руководство не устраивают пункты, которые связаны с отказом от санкций, непринятием в НАТО. В итоге у Китая будет отличная позиция, вот смотрите, мы единственная страна, которая предложила конкретный план. Этот план даже поддержала Россия. И дальше весь мир будет говорить: Китай миротворец, китайцы молодцы. Чем это плохо? КНР в целом не важно, какие санкции накладывают на Россию. Чем больше она изолирована, тем сильнее зависит от Китая. Не вижу причин, чтобы Пекин был заинтересован в скорейшем прекращении войны».

Однозначной поддержкой не пользуется и резолюция ООН. Против нее, помимо России, голосовали Белоруссия, Северная Корея, МалИ, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Постпред Василий Небензя назвал ее антироссийской и обвинил Евросоюз в русофобии. После этого глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вести с Москвой политический диалог бесполезно. Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что даже спустя год после начала конфликта дипломатия остается бессильной:

«Считать мирным предложением или планом резолюцию Генассамблеи ООН нельзя. Она оценочная. Китайский план — важное действие для КНР. Поскольку от Пекина все чего-то ждут, и уклончивость, которую он традиционно проявляет, выглядит несколько неуместной. Но если мы почитаем эти пункты, это, что называется, пусть все будет хорошо, а плохо не будет. Применительно, собственно, к конфликту, данный план никуда ничего не двигает.

Думаю, любой мирный план на данном этапе не имеет шансов, поскольку мы ясно видим, что на самом деле обе стороны и те, кто их поддерживают извне, нацелены на решение вопроса военным путем. И считают, что смогут этого добиться. Вот когда обе стороны поймут, что кардинально изменить ситуацию на поле боя невозможно, тогда и наступит момент для рассмотрения мирных инициатив предметно, а не как очередную декларацию для галочки».

В Вашингтоне подтвердили готовность предоставить Киеву военную помощь в необходимом объеме. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что России не удалось поглотить Украину и в будущем не удастся тоже. Как ожидается, США в годовщину боевых действий должны опубликовать новый санкционный пакет. Чувствительные ограничения анонсировал и Европейский союз, а Великобритания, Австралия и Новая Зеландия уже пополнили черный список.

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Иван Якунин