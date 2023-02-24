«Росатом»: британские санкции против компании угрожают международной ядерной безопасности

В «Росатоме» считают, что санкции Великобритании в отношении руководства компании не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере и ставят под угрозу международную ядерную безопасность. Об этом в «Росатоме» сообщили «РИА Новости». Великобритания ввела санкции против руководителей «Росатома» сегодня, 24 февраля.

В компании также сообщили, что «Росатом» заблаговременно принял меры, чтобы не допустить влияние ограничений на работу компании. Как сообщила пресс-служба компании, сейчас «Росатом» рассматривает различные сценарии работы с учетом британских санкций. «Росатом» пообещал продолжать исполнять все текущие контракты, пока это возможно.

Из-за российской военной операции на Украине Евросоюз начал отказываться от проектов «Росатома». 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из России, в том числе из «Росатома».

В феврале текущего года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. Украина призывала европейских лидеров ввести санкции против этой компании еще в 2022 году.

Анастасия Ларина