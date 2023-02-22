Байден встает над востоком

Президент США Джо Байден сегодня продолжил встречи с союзниками, приуроченные к годовщине ввода российских войск на территорию Украины. После внезапного визита в Киев и выступления в Варшаве глава Белого дома встретился с лидерами стран «Бухарестской девятки» (B9), в которую входят государства восточного фланга НАТО. Как и в предыдущие два дня, речь снова зашла об украинском конфликте и единстве стран Запада. Между тем в США не все с энтузиазмом восприняли турне господина Байдена. Многие республиканцы обрушились на него с критикой, обвинив в том, что его больше заботит Украина, чем США. Западные СМИ отмечают, что подобная реакция лишний раз говорит о том, что администрации президента скоро предстоит серьезное противостояние с консерваторами по вопросу о сохранении поддержки Киева в прежних объемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево в первом ряду: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент США Джо Байден, президент Румынии Клаус Йоханнис

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Справа налево в первом ряду: генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент США Джо Байден, президент Румынии Клаус Йоханнис

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Байден уважил всех

Редкую вылазку на другой континент Джо Байден решил использовать по полной программе. С одной стороны, его мероприятия шли как бы по нисходящей — вряд ли что-то могло затмить эффект от его внезапного появления в Киеве. С другой стороны, его турне можно было бы воспринять как идущее по нарастающей. Визит в страну, находящуюся в состоянии конфликта, затем целый день, посвященный стране на переднем крае НАТО, плюс программная речь по случаю годовщины ввода российских войск на украинскую территорию и, наконец, саммит со странами «Бухарестской девятки», расположенными на восточном фланге Североатлантического альянса, наиболее близком к боевым действиям. Судя по заявлениям и встречам, господин Байден счел своей задачей показать всем, что Америка не просто лидер «демократического мира, противостоящего автократиям» — она на передовой этой борьбы.

Этим тезисом были пронизаны все публичные выступления президента США последних дней. Однако помимо идеи американского лидерства глава Белого дома также посылал и другой сигнал: это лидерство ничего бы не стоило без единства всех стран Запада.

Еще до встречи с B9 во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой Джо Байден заявил, что «США нуждаются в Польше и НАТО так же сильно, как Польша и НАТО нуждаются в США».

Этот же посыл американский лидер счел нужным лично повторить и другим странам на восточном фланге альянса. И заявленная повестка саммита с Польшей, Болгарией, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Румынией, Словакией и Венгрией, который также посетил генсек блока Йенс Столтенберг, это подтверждала. Польский канал TVP World, анонсируя встречу, отметил, что одна из главных тем переговоров — «безопасность, особенно в контексте вторжения России на Украину».

Другого контекста у собравшихся в Варшаве лидеров и быть не могло. Тем более что сама «Бухарестская девятка» была сформирована в рамках НАТО в ноябре 2015 года на фоне российских действий в 2014 году и присоединения Крыма. Почти вся «девятка», возможно, за исключением Венгрии, вряд ли расходилась с господином Байденом в восприятии происходящего и наверняка рада была услышать и увидеть, что США готовы прийти на помощь союзникам. Однако некоторые участники варшавской встречи «Бухарестской девятки» припасли для главы Белого дома не только слова благодарности, но и претензии.

Так, главная советница по внешней политике президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс хочет от США «большего участия в делах Европы, восточного фланга НАТО и, конечно, большей помощи Украине».

На встрече с «девяткой» Джо Байден заверил, что США будут защищать «буквально каждый дюйм НАТО», а страны восточного фланга альянса назвал «передовой линией» коллективной обороны военного блока, который стоит «за свободу демократий в Европе и во всем мире».

Байден им не угодил

Неизвестно, остались ли довольны этими заявлениями в Литве, но в Вашингтоне часть политического истеблишмента сочла внимание президента к проблемам в Европе чрезмерным. По мнению некоторых республиканцев, вместо трат миллиардов долларов на помощь Украине и усиления присутствия США на восточном фланге НАТО президенту лучше было бы съездить на южную границу с Мексикой или посетить город Восточная Палестина в Огайо, где из-за сошедшего с рельсов поезда в почву и атмосферу попали токсичные вещества.

«Президент провел больше времени в Киеве, чем на нашей южной границе»,— недоумевал в эфире Fox News республиканец, член Палаты представителей от Оклахомы Кевин Херн. Его коллега по палате республиканец Дэвид Кустофф хотя и похвалил Джо Байдена за поездку, отметил, что президенту неплохо бы подумать и о разливе химикатов. «В США есть много людей, которые сказали бы, что ему, вероятно, следовало вначале поехать в Огайо и навестить людей, пострадавших из-за крушения поезда»,— предположил господин Кустофф. Не прошла мимо важной темы и одна из самых одиозных республиканок, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая и вовсе сделала вывод, что Джо Байден «предпочел Украину Америке, заставляя американский народ платить за украинское правительство и войну».

«Я не могу выразить, как сильно американцы ненавидят Джо Байдена»,— заявила госпожа Грин, взявшая на себя смелость высказаться от лица всей нации.

Подлил масла в огонь и мэр Восточной Палестины Трент Конауэй: «Это была большущая пощечина. Это говорит нам всем прямо сейчас о том, что ему наплевать на нас».

По мнению западных СМИ, претензии к Джо Байдену напрямую связаны с идеей некоторых консерваторов о том, что затраты Вашингтона на поддержку Киева слишком велики. И такую реакцию стоит расценивать как предзнаменование крупных политических баталий: республиканцы, контролирующие Палату представителей, готовятся к серьезному противостоянию с администрацией президента по поводу объемов выделяемой Украине помощи. При этом большинство из них разделяют мнение господина Байдена о необходимости поддержать Украину, однако это, по их мнению, надо делать так, чтобы не наносить ущерб Америке. «Мы все за Украину, мы поддерживаем их усилия против русских, но те сообщения, которые я получаю от избирателей по всему западу Теннеси — и полагаю, что другие члены Конгресса понимают, о чем я, заключаются в том, что нам нужно заканчивать эти расходы. Сначала надо позаботиться о людях дома, прежде чем заботиться о людях по всему миру»,— изложил позицию консерваторов господин Кустофф.

Впрочем, единства по этому вопросу среди республиканцев нет. Например, известный сенатор Линдси Грэм заверил, что «очень рад, что президент Байден потратил время на визит на Украину», тем самым послав «правильный сигнал в нужное время». Он призвал администрацию США и дальше оказывать давление на Россию и направить Украине истребители. «Слова сильные. Но за ними должны последовать и решительные действия»,— заявил господин Грэм.

Так что, как бы ни хотелось некоторым консерваторам преподнести свое несогласие с Джо Байденом и демократами как раскол Америки, украинский вопрос скорее раскалывает именно Республиканскую партию. Как отметил телеканал CNN, поездка президента США в Киев и Польшу ярко продемонстрировала, как сильно республиканцы разделились из-за Украины. Всех их объединяет критика в адрес Белого дома, только одни ругают его за слишком пристальное внимание Украине, а другие — за недостаточное. Например, бывший глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис — объявленный и предполагаемый кандидаты в президенты соответственно — обвинили Джо Байдена в провоцировании посещением Киева «ненужных столкновений» с мировыми державами. По мнению этих политиков, США слишком вовлечены в конфликт и надо больше думать об Америке. Господин Трамп и вовсе пообещал все урегулировать за 24 часа, если станет президентом. А вот Никки Хейли — бывшая постпред США при ООН и второй официальный кандидат в президенты от республиканцев, напротив, была весьма созвучна с господином Байденом. «Это больше, чем просто об Украине. Это война за свободу. И это война, которую мы должны выиграть»,— заявила она.

Так или иначе, администрации Джо Байдена весьма скоро предстоит работать с этой разношерстной публикой, чтобы согласовать новые пакеты помощи Украине, когда одобренные объемы будут исчерпаны.

И хотя эта внутриполитическая битва, видимо, не будет легкой, Белый дом, судя по всему, найдет союзников в стане оппонентов. Во всяком случае, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая на днях на Мюнхенской конференции, заявил, намекая на своих коллег, требующих снизить помощь Украине: «Не смотрите в Twitter. Посмотрите на людей, обладающих властью, таких как я и спикер (Палаты представителей.— “Ъ”) Кевин Маккарти». По его мнению, военные расходы на поддержку Киева необходимо увеличить, а республиканцы должны быть «привержены глобальному лидерству».

Алексей Забродин