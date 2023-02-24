Туротрасль разворачивается на Китай

Российский бизнес дождался китайских туристов. В начале недели страны возобновили соглашение о безвизовых поездках впервые с начала пандемии. Рейсов между странами становится больше. Так, 23 февраля в Москву прибыла первая организованная группа путешественников из Гуанчжоу. Основной приток отдыхающих из азиатской страны ожидается летом. В 2019 году из 5 млн зарубежных туристов, посетивших российские города, почти 1,5 млн были гражданами Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отельеры рассчитывают на возвращение постояльцев из КНР, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Правда, по его словам, пока неясно, приблизится ли турпоток к допандемическому уровню:

«Конечно же, гостиницы почувствуют приток туристов. Единственный вопрос: каков объем потока из КНР? Это будет зависеть и от количества рейсов. "Аэрофлот" летает один раз в неделю, это хорошо для начала, но мало. Думаю, и им самим-то так тоже не очень интересно. Но китайские товарищи осторожные. Как они будут регулировать поток и станут ли вообще это делать? А регулировать его можно только количеством рейсов. Гостиницы, конечно же, ждут китайских туристов. Не могу сказать, что все отели ориентированы на китайских туристов, но, конечно же, их ждет большинство».

Согласно статистике, раньше в страну приезжали в основном граждане КНР старше 60 лет с недельным бюджетом около $500. Представители российского бизнеса главным образом рассчитывают на категорию туристов до 45 лет, которые готовы потратить за семь дней около $10 тыс.

Именно эта прослойка обеспечивает рост продаж продукции в рознице, в том числе люксовых товаров, отмечает глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Все-таки туристы из КНР в значительной степени ориентированы на заведения, которые контролируются китайскими диаспорами. Собственно, в этом и были определенные претензии российского бизнеса. Почему? Потому что не обеспечивался желаемый синергетический эффект. Но в то же время, если говорить про продажи непродовольственных товаров, то однозначно они будут. Что касается продуктов питания, то тут локальное влияние не очень существенное. Но если говорить о таком полномасштабном восстановлении до допандемического уровня, то, конечно, приток китайских туристов несомненно позитивно повлияет на продажи.

Традиционно наиболее сильное влияние туристы из Китая оказывали при покупке люксовых товаров, потому что в России они были дешевле. Но сейчас по люксовым товарам ситуация сложная, официальные поставки прекращены, параллельный импорт работает неоднозначно, и уже такая цена не очень будет получаться. Поэтому, наверное, ожидать, что в данном сегменте можно сохранить влияние, несколько опрометчиво».

В понедельник в Петербурге встретили экипаж рейса из Пекина. К перелетам между столицей КНР и Пулково приступила китайская авиакомпания Hainan Airlines. Азиатских туристов в городе ждут, в частности, заведения общепита, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар. Однако, по его словам, интерес для бизнеса представляют в основном отдыхающие, которые приедут в страну в рамках индивидуальных туров:

«Индивидуальный турист — более любознательный, познающий, он может отвлечься от своей традиционной кухни и попробовать что-то другое. Поэтому надежда-то как раз на туристов-индивидуалов из Шанхая, из Гонконга, из Пекина. Они любознательные, молодые, креативные, интересующиеся. Потому что групповой туризм, к сожалению, не выходит за рамки своих национальных ресторанов, и замыкание этого круга из Китая в Китай не совсем подходит. Будем ждать. Есть надежда и на сезон — лето, белые ночи, плюс форумы, которые могут состояться. Если еще и китайские туристы у нас появятся, будет очень здорово».

В 2019 году, по данным Центробанка, совокупные траты граждан Китая в России достигли $1 млрд.

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Андрей Загорский