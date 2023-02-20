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Коммерсантъ FM
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Таиланд перехватывает туристов

Почему курорты Пхукета и Паттайи могут войти в тройку самых популярных направлений

Весенние туры в Таиланд начали дешеветь. Если еще в феврале стоимость поездки на самые популярные курорты страны могла достигать 200 тыс. руб. на двоих, то уже сейчас цены снизились примерно на 10-15%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, в марте можно съездить в Паттайю за 180 тыс. руб. на двоих. А на апрель цены начинаются уже от 145 тыс. руб. На Пхукет — от 135 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом если сравнивать стоимость туров в Таиланд с допандемическим периодом, то она заметно выросла. Однако азиатское королевство сейчас стало одним из самых востребованных направлений у российских туристов, говорит учредитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

Во сколько обойдется тур на праздничные даты в феврале

Во сколько обойдется тур на праздничные даты в феврале

«Таиланд в 2023 году войдет в тройку самых востребованных направлений. После появления на рынке предложений по отдыху на тайских курортах продажи по Мальдивам снизились. В пандемию туда уже съездили все, а вот Таиланд ждали долго. Цена-качество — это про Таиланд. После того, как в январе-феврале открылся Китай, тайские курорты сильно подскочили в цене, отелей не хватало.

К марту все это стихает, потому что китайский Новый год уже прошел, и каникулы в Китае закончились. Цены возвращаются на декабрьский уровень. Но в целом после пандемии Таиланд очень сильно перестроился и заявил о своем намерении уходить в люксовый сегмент. И мы не должны ждать от Таиланда каких-то очень сильных скидок, какие мы знали до пандемии.

Очень много трехзвездных и четырехзвездных отелей закрылось. Таиланд становится более индивидуальным, не массово ориентированным рынком. Что касается цен, по охватам авиарынка Таиланд можно сопоставить с массовой Турцией. Из регионов туда летает очень много бортов. Это сказывается на цене. Допустим, недельный отдых на двоих в хорошей "пятерке" может обойтись в 300-350 тыс. руб. с перелетом. Имеется в виду окололюксовый отель "пять звезд". Но это не как массовая Турция с all-inclusive. В Таиланде туристы обычно выбирают full board, полный пансион, трехразовое питание. Это самое часто заказываемое в рамках турпродукта. Появляются новые туристические маршруты по Таиланду. Люди не просто ездят на Пхукет, они много путешествуют по городам, берут экскурсионные туры».

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2019-ом году путешественники могли отправиться на отдых в Таиланд в среднем за 40-50 тыс. руб.

Тем не менее, за первый месяц 2023 года, в стране побывало свыше 200 тыс. российских туристов, отмечают в АТОР. Это лучший результат по турпотоку в регион среди граждан неазиатских стран.

Как правило, Таиланд пользуется спросом у россиян лишь зимой и в начале весны из-за того, что летом там начинается сезон дождей. Правда в этом году ситуация может измениться, полагает председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров:

Как россияне обживаются в Таиланде

Как россияне обживаются в Таиланде

«Обычно в апреле уже спрос уже начинает падать, а к маю выходит на более скромные цифры. Но сейчас практически нет конкуренции, и возможно, Таиланд в 2023 году выстрелит и на лето. Когда мы говорим о сезоне дождей, нужно понимать, что это просто большая влажность, большее количество осадков. Что касается дождей, то может пройти серьезный ливень, который затапливает даже улицы, но потом сразу выглядывает солнце, и устанавливается замечательная погода — можно и купаться, и загорать. Это не Москва, где большую часть года постоянно сумрачная погода.

Просто летом достаточно жарко, температура уходит за 30. И учитывая влажность, дожди, естественно, зимний Таиланд более привлекательный для туристов, чем летний. Традиционно, когда открывались европейские курорты, был отток от Таиланда. Но сейчас Европа нам не светит, а в Объединенных Арабских Эмиратах летом тоже исключительная жара — это не самое лучшее место в этот период».

В 2022 году россияне еще и стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. По данным участников рынка, количество сделок увеличилось на 135%. А в январе спрос на жилье вновь подскочил на 25%.

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Владислав Викторов

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