Евросоюз заморозил активы российских физических и юридических лиц на $21,5 млрд

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что власти ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на $21,5 млрд. Евросоюз ищет способы для передачи замороженных средств Украине.

«К настоящему моменту мы уже заморозили €21,5 млрд российских компаний и олигархов»,— сказал господин Рейндерс во время совместной с генпрокурором Украины Андреем Костиным пресс-конференции в Брюсселе.

15 февраля Евросоюз объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. С начала боевых действий на Украине были заморожены зарубежные активы Центробанка на $300 млрд. Однако европейские власти признают, что пока не могут их найти.

Подробнее о потенциальной конфискации активов — в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».