Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Масленица закончится «Просветом»

Как в Никола-Ленивце проходит традиционный фестиваль

19-метровую стену сожгут на масленицу в Никола-Ленивце. Произведение искусства по традиции сконструировали из старых веток и строительного мусора. Акция пройдет 25 февраля в рамках ежегодного фестиваля в арт-парке в Калужской области. В его организации принимали участие российские художники и архитекторы. На Масленицу в Никола-Ленивце уже сжигали гигантские объекты, изображавшие Бастилию, Жар-птицу, космодром Байконур и Вавилонскую башню.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Идея нового перформанса появилась еще год назад, сообщил управляющий партнер арт-парка Иван Полисский:

Представители заведений — об ожиданиях от Масленицы

Представители заведений — об ожиданиях от Масленицы

«Конкурс на объект 2022 года принес много хороших идей. И одну решили воплотить еще раз. Идею взяли из этого же конкурса. Кубик из четырех стен построен специальным образом, чтобы во время горения с ним произошли определенные метаморфозы, и появился просвет — этим словом и обозначена Масленица 2023 года. Нас интересует состояние людей, которое выражено в утопическом пространства куба. Многие не понимают, что происходит, как все это переживать. Люди нуждаются в том, чтобы увидеть какой-то просвет, перспективу. В Масленицу — это весеннее солнце, которое обязательно придет, несмотря на все происходящее в нашем мире. Перед сожжением состоится театральный перформанс, его в этом году придумал режиссер Юрий Квятковский — действо терапевтического свойства.

Что касается проектов и планов парка, единственное, что для организаторов мероприятий сильно изменилось, это невозможность работать с иностранными талантами. Но еще во времена коронавируса мы приняли решение, что начнем планомерно работать именно с локальными талантами. Приглашали международных художников, музыкантов, театралов. В основном, конечно, Европа, что-то было и из Азии».

Билеты на фестиваль «Масленица Никола-Ленивец» кончились несколько недель назад. Организаторы также планируют вести видео-трансляцию сожжения арт-объекта. Акция, скорее всего, станет одним из самых зрелищных перфомансов, приуроченных к празднику, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Сжигание чучела на Масленицу — древняя русская традиция. В Никола-Ленивце масленичные мероприятия проходят с 2001 года, именно тогда начали сжигать первые объекты. Зимой всегда бывает такой вот выезд. Поскольку самый известный фестиваль — «Архстояние» — проходит летом, а зимой здесь создается совершенно иное впечатление. Каждый раз выбираются новые объекты, новые идеи.

Сколько стоит поесть русских блинов в Берлине, Лондоне, Париже и других городах

Сколько стоит поесть русских блинов в Берлине, Лондоне, Париже и других городах

Несколько лет назад вышло очень скандально. Тогда пытались сжечь готический собор, и представители католического духовенства выступали против этого. В 2022 году сжигали Вавилонскую башню, никаких проблем не было, но зрелище было крайне эффектное. Снег в Калужской области —первозданно-белый. 20-метровое сложенное из дерева и из лозы строение в середине поля, и вдруг оно загорается с разных сторон, вспыхивает, как будто бы это катастрофа, но управляемая. А произведение искусства создано специально для того, чтобы его сжечь.

В этом году тема — "Просвет". Сжигаться будет некая "Четвертая стена" — так называется этот объект созданный архитектурной студией "NOYD короткий метр". Такое понятие — четвертая стена — есть в кинематографии и в театре. За ней находятся зрители, актеры играют в трех стенах пространства. И вот эта вот невидимая четвертая стена, которая не дает пространству сцены и пространству зрительного зала сойтись вместе, и символически сжигается. Инсталляция готовилась три месяца. Обычно организаторы привлекают сотрудников так называемых Никола-Ленивецких промыслов, там работают местные жители, много волонтеров. Объекты для фестиваля делаются из подручных материалов — дерева, старой тары, ящиков, даже бытового мусора. И огонь, который все очищает».

В 2022 году масленицу в арт-парке "Никола-Ленивец", по данным организаторов, посетило 3 тыс. человек. На этот раз за счет дополнительных парковочных мест, ожидается не менее 3,3 тыс. гостей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...