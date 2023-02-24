Масленица закончится «Просветом»

19-метровую стену сожгут на масленицу в Никола-Ленивце. Произведение искусства по традиции сконструировали из старых веток и строительного мусора. Акция пройдет 25 февраля в рамках ежегодного фестиваля в арт-парке в Калужской области. В его организации принимали участие российские художники и архитекторы. На Масленицу в Никола-Ленивце уже сжигали гигантские объекты, изображавшие Бастилию, Жар-птицу, космодром Байконур и Вавилонскую башню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Идея нового перформанса появилась еще год назад, сообщил управляющий партнер арт-парка Иван Полисский:

«Конкурс на объект 2022 года принес много хороших идей. И одну решили воплотить еще раз. Идею взяли из этого же конкурса. Кубик из четырех стен построен специальным образом, чтобы во время горения с ним произошли определенные метаморфозы, и появился просвет — этим словом и обозначена Масленица 2023 года. Нас интересует состояние людей, которое выражено в утопическом пространства куба. Многие не понимают, что происходит, как все это переживать. Люди нуждаются в том, чтобы увидеть какой-то просвет, перспективу. В Масленицу — это весеннее солнце, которое обязательно придет, несмотря на все происходящее в нашем мире. Перед сожжением состоится театральный перформанс, его в этом году придумал режиссер Юрий Квятковский — действо терапевтического свойства.

Что касается проектов и планов парка, единственное, что для организаторов мероприятий сильно изменилось, это невозможность работать с иностранными талантами. Но еще во времена коронавируса мы приняли решение, что начнем планомерно работать именно с локальными талантами. Приглашали международных художников, музыкантов, театралов. В основном, конечно, Европа, что-то было и из Азии».

Билеты на фестиваль «Масленица Никола-Ленивец» кончились несколько недель назад. Организаторы также планируют вести видео-трансляцию сожжения арт-объекта. Акция, скорее всего, станет одним из самых зрелищных перфомансов, приуроченных к празднику, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Сжигание чучела на Масленицу — древняя русская традиция. В Никола-Ленивце масленичные мероприятия проходят с 2001 года, именно тогда начали сжигать первые объекты. Зимой всегда бывает такой вот выезд. Поскольку самый известный фестиваль — «Архстояние» — проходит летом, а зимой здесь создается совершенно иное впечатление. Каждый раз выбираются новые объекты, новые идеи.

Несколько лет назад вышло очень скандально. Тогда пытались сжечь готический собор, и представители католического духовенства выступали против этого. В 2022 году сжигали Вавилонскую башню, никаких проблем не было, но зрелище было крайне эффектное. Снег в Калужской области —первозданно-белый. 20-метровое сложенное из дерева и из лозы строение в середине поля, и вдруг оно загорается с разных сторон, вспыхивает, как будто бы это катастрофа, но управляемая. А произведение искусства создано специально для того, чтобы его сжечь.

В этом году тема — "Просвет". Сжигаться будет некая "Четвертая стена" — так называется этот объект созданный архитектурной студией "NOYD короткий метр". Такое понятие — четвертая стена — есть в кинематографии и в театре. За ней находятся зрители, актеры играют в трех стенах пространства. И вот эта вот невидимая четвертая стена, которая не дает пространству сцены и пространству зрительного зала сойтись вместе, и символически сжигается. Инсталляция готовилась три месяца. Обычно организаторы привлекают сотрудников так называемых Никола-Ленивецких промыслов, там работают местные жители, много волонтеров. Объекты для фестиваля делаются из подручных материалов — дерева, старой тары, ящиков, даже бытового мусора. И огонь, который все очищает».

В 2022 году масленицу в арт-парке "Никола-Ленивец", по данным организаторов, посетило 3 тыс. человек. На этот раз за счет дополнительных парковочных мест, ожидается не менее 3,3 тыс. гостей.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова