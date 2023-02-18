«Средний чек даже немного снизится»

Московские рестораны русской кухни готовятся к росту выручки в масленичную неделю. В ближайшие дни она может увеличится до 10-15%, сообщили представители рынка общепита “Ъ FM”. С 20 февраля блины в свое меню добавляют и другие заведения. Специальные тематические блюда подготовили для посетителей и Steak IT easy, White Rabbit и «Мясо&Рыба».

Рассчитывают ли они привлечь новых клиентов? И увеличится ли средний чек? Об этом “Ъ FM” спросил представителей столичных заведений:

Дарья Беляева, управляющая рестораном White Rabbit: «Думаю, что все будет как обычно. Это просто дополнительное предложение для наших гостей. Мы разработали меню, в нем есть классические блины, гурьевские, пшеничные, шпинатные. Средний чек не изменится — где-то 6,5-7 тыс. руб. Специально звать шеф-повара не пришлось, наша команда проявила творческий подход». Андрей Федорин, совладелец ресторана «Мари Vanna»: «Люди хотят, чтобы был повод для похода в ресторан. Но для Масленицы мы делаем особенное предложение. В этот момент выручка растет. Приток клиентов увеличивается на 20%, а выручка — на 10-15%. Если ничего кроме блинов не заказывать, то можно уложиться в 500-600 руб. Блины не сильно влияют на средний чек». Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers: «В ресторане "Русский" есть особая программа с ряжеными. Фестиваль делают и в "Депо". Не уверен, что это все ради привлечения клиентов, так как и постоянные гости по традиции едят блины на Масленицу. Как правило, средний чек на блины меньше, чем на ресторан — от 700 руб. до 1 тыс. руб.». Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба»:«Масленичное меню в первую очередь направлено на постоянных гостей и дает возможность разнообразить для них меню. Это не направлено на привлечение. Но приходят и те, кто искали, где отметить Масленицу. Думаю, число гостей увеличится в среднем на 10%. Сильного изменения среднего чека не произойдет, он, скорее, даже немного упадет — на 15%. Блины всегда дешевле, чем основные блюда. Гостей будет чуть больше, но средний просядет, поэтому выручка окажется примерно такая же».

В преддверии Масленицы средний чек при покупке икры вырос на 10-20%. Такие данные привело «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Чек Индекса». Так на банку икры горбуши россияне тратят более 1 тыс. руб., кеты — 1,8 тыс. руб., а кижуча — более 2 тыс. руб.

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Анна Маргулис