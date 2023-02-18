Блин, от родных берегов вдалеке восходящий

С 20 по 26 февраля многие будут праздновать Масленицу. Побаловать себя традиционными блинами, возможно, захотят соотечественники, давно (и тем более недавно) уехавшие за рубеж. Во сколько обойдется это удовольствие,— в материале “Ъ”.

Для исследования мы взяли простой в исполнении рецепт тонких блинчиков на молоке и узнали стоимость его основных компонентов — пшеничной муки (400 г), молока (1 л) и яиц (5 штук). Дополнительные ингредиенты (соль, сахар, масло и начинки) оставим на усмотрение кулинаров.

Рецепт:

Пшеничная мука (400 г)

Куриное яйцо (5 штук)

Молоко (1 л)

Сахар (2 столовые ложки)

Соль (на кончике ножа)

Растительное масло (2 столовые ложки)

Тем, кто захочет добавить блинам настоящей русской пышности, можно воспользоваться советом колумниста Weekend Алексея Зимина и добавить щепотку разрыхлителя или немного дрожжей, разведенных в теплом молоке с чайной ложкой сахара.

Цены в супермаркетах разных городов мира зафиксировали корреспонденты «Коммерсанта». Суммарная стоимость продуктов переведена в рубли по курсу ЦБ. Для Аргентины использовался курс черного рынка.

Исходные данные смотрите здесь.

Дороже всего блинный набор обойдется проживающим в эмирате Дубай и израильской Хайфе. Там его стоимость, по нашим подсчетам, в два раза выше, чем в Москве. Достаточно дешев он будет на Гоа и в Буэнос-Айресе. Примерно в одной ценовой категории с Москвой находятся турецкая Аланья и столица Казахстана Астана. Среди стран ближнего зарубежья наиболее накладно отмечать Масленицу в Грузии, зато достаточно бюджетно в Киргизии.

Для сравнения, мы поинтересовались, сколько стоит порция блинов в зарубежных ресторанах русской и восточно-европейской кухни. Информация в данной таблице носит скорее ознакомительный характер, поскольку помимо географии значительное влияние на цену оказывает статус заведения, разные размеры порций, а также наличие начинок и добавок.

Стоимость блинов в зарубежных ресторанах

Город Ресторан Порция Цена Цена (руб.) Тель-Авив «Баба Яга» Классические блины с красной икрой ILS 84 1767 Париж A la Ville de Petrograd Русские блины с красной икрой EUR 20 1587 Берлин Pasternak Блины с лососем и авокадо EUR 14 1111 Милан Beluga Блины с лососем и сырным кремом EUR 10 793 Нью-Йорк Russian Samovar 5 блинов без начинки USD 8 591 Лондон Mari Vanna Домашние пшеничные блинчики (6 шт.) GBP 6 538 Ереван «Славянка» Блинчики с творогом (2 шт.) AMD 1300 244 Барселона Restorante Ruso Домашние блины (3 шт.) EUR 3 238 Мехико Kolobok Блинчики со сладкой начинкой (за 1 шт.) MXN 35 138 Аланья Matryoshka Cafe Блин с мясом или творогом TRY 75 294 Астана «Традициональ» Блинчики со сметаной / медом / джемом KZT 790 130 Бишкек «Печки-лавочки» Блины со сметаной KGS 120 102

Как сообщают наши корреспонденты с мест, тоску по родным блинам можно утолить не только воспроизведением оных в домашних условиях или посещением тематического ресторана.

В Казахстане горячие свежие блины можно купить в кулинариях сетях, где их готовят прямо при покупателях, а также заказать доставку. К примеру, в элитной сети супермаркетов в Астане «Мир вкуса» цена за 1 кг составляет 1750 тенге (около 280 руб.), в более дешевой сети Small — 1300 тенге (200 руб.). В парижских супермаркетах можно найти полуфабрикаты Blinis, похожие на наши скорее названием, чем вкусом (€1,89 за упаковку в Monoprix, или 150 руб.) и разные французские вариации на тему в виде крепов. В Португалии в русскоговорящих группах в интернете можно найти предложения по изготовлению «русской еды» на заказ. Блины с телятиной или говядиной продают по цене €17 за кг, с капустой — за €12 (950–1350 руб.).

Ольга Шкуренко, корсеть “Ъ”