Блин, от родных берегов вдалеке восходящий

С 20 по 26 февраля многие будут праздновать Масленицу. Побаловать себя традиционными блинами, возможно, захотят соотечественники, давно (и тем более недавно) уехавшие за рубеж. Во сколько обойдется это удовольствие,— в материале “Ъ”.
Для исследования мы взяли простой в исполнении рецепт тонких блинчиков на молоке и узнали стоимость его основных компонентов — пшеничной муки (400 г), молока (1 л) и яиц (5 штук). Дополнительные ингредиенты (соль, сахар, масло и начинки) оставим на усмотрение кулинаров.
- Пшеничная мука (400 г)
- Куриное яйцо (5 штук)
- Молоко (1 л)
- Сахар (2 столовые ложки)
- Соль (на кончике ножа)
- Растительное масло (2 столовые ложки)
Тем, кто захочет добавить блинам настоящей русской пышности, можно воспользоваться советом колумниста Weekend Алексея Зимина и добавить щепотку разрыхлителя или немного дрожжей, разведенных в теплом молоке с чайной ложкой сахара.
Цены в супермаркетах разных городов мира зафиксировали корреспонденты «Коммерсанта». Суммарная стоимость продуктов переведена в рубли по курсу ЦБ. Для Аргентины использовался курс черного рынка.
Исходные данные смотрите здесь.
Дороже всего блинный набор обойдется проживающим в эмирате Дубай и израильской Хайфе. Там его стоимость, по нашим подсчетам, в два раза выше, чем в Москве. Достаточно дешев он будет на Гоа и в Буэнос-Айресе. Примерно в одной ценовой категории с Москвой находятся турецкая Аланья и столица Казахстана Астана. Среди стран ближнего зарубежья наиболее накладно отмечать Масленицу в Грузии, зато достаточно бюджетно в Киргизии.
Для сравнения, мы поинтересовались, сколько стоит порция блинов в зарубежных ресторанах русской и восточно-европейской кухни. Информация в данной таблице носит скорее ознакомительный характер, поскольку помимо географии значительное влияние на цену оказывает статус заведения, разные размеры порций, а также наличие начинок и добавок.
Стоимость блинов в зарубежных ресторанах
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Как сообщают наши корреспонденты с мест, тоску по родным блинам можно утолить не только воспроизведением оных в домашних условиях или посещением тематического ресторана.
В Казахстане горячие свежие блины можно купить в кулинариях сетях, где их готовят прямо при покупателях, а также заказать доставку. К примеру, в элитной сети супермаркетов в Астане «Мир вкуса» цена за 1 кг составляет 1750 тенге (около 280 руб.), в более дешевой сети Small — 1300 тенге (200 руб.). В парижских супермаркетах можно найти полуфабрикаты Blinis, похожие на наши скорее названием, чем вкусом (€1,89 за упаковку в Monoprix, или 150 руб.) и разные французские вариации на тему в виде крепов. В Португалии в русскоговорящих группах в интернете можно найти предложения по изготовлению «русской еды» на заказ. Блины с телятиной или говядиной продают по цене €17 за кг, с капустой — за €12 (950–1350 руб.).