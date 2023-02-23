Бывший мэр Котласа, обвиняемый в получении взяток, найден мертвым в СИЗО

Бывший глава города Котлас в Архангельской области Андрей Бральнин, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах, найден мертвым в СИЗО города Вельска, сообщили агентству ТАСС в следственном управлении СКР по региону и подтвердила пресс-служба регионального УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бральнин

Фото: bralnin.ru Андрей Бральнин

Фото: bralnin.ru

В УФСИН заявили, что, по предварительным данным, Андрей Бральнин покончил с собой. При осмотре тела никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщила пресс-служба ведомства.

Андрей Бральнин был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, сообщив, что переходит на госслужбу в правительство Архангельской области.

5 марта 2021 года Андрей Бральнин был задержан в Москве по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах, четыре эпизода) и ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) УК РФ.

В октябре 2022 года суд изменил ему меру пресечения с запрета определенных действия на подписку о невыезде. Бывший мэр попытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту города Сочи, суд изменил ему меру пресечения на арест.

Подробнее о деле — в материале «Дома вместо музея, администрации и футбольного поля».

Эрдни Кагалтынов