Дома вместо музея, администрации и футбольного поля

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего главу города Котлас Архангельской области Андрея Бральнина. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Чиновника тут же отправили в Архангельск, где в его отношении и ведется следствие.

«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода) (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»,— сообщается в пресс-релизе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Официально подробности дела пока не разглашаются. Известно, что господина Бральнина этапируют в Архангельск для проведения следственных действий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Скорее всего его доставят самолетом в Архангельск, после этого следствие будет ходатайствовать о мере и выходить в суд»,— добавили “Ъ” в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области.

В самом Котласе задержанию бывшего главы не удивлены.

«То, что Бральнин брал "откаты", было известно среди строительного сообщества города уже давно, и после задержаний и обыска у его заместителей сомнений не оставалось, к чему все идет»,— рассказал “Ъ” источник в администрации города.

10 февраля в Котласе сотрудники силовых ведомств задержали главу отдела архитектуры и градостроительства администрации города Александра Костерева и предпринимателя в строительной сфере Владислава Вязовикова.

По словам собеседника “Ъ”, именно через Владислава Вязовикова были проведены все сомнительные контракты. Например, возведение социального дома в Котласе на 72 семьи по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

«На его возведение были потрачены бюджетные средства — более 135 млн руб. Контракт был отдан одной из фирм Вязовикова, сейчас наниматели квартир, так как дом в муниципальной собственности, уже три месяца через прокуратуру требуют от мэрии устранить недоделки»,— рассказывает источник.

Также Андрей Бральнин, по словам источника “Ъ”, внедрил коррупционную схему по присвоению земельных участков.

Выглядела она примерно так, утверждает собеседник “Ъ”: земельные участки в центре города передавались под застройку, зачастую без аукциона, подконтрольным господину Вязовикову фирмам под строительство социальных объектов или административных зданий. «После этого возводился нулевой цикл здания, оформлялось как незавершенное строительство, и Бральнин переводил и оформлял его в собственность. Затем менял вид разрешения и на этом участке появлялся многоквартирный жилой дом»,— рассказывает информированный источник.

По мнению собеседника “Ъ”, таким образом в городе начал строиться жилой дом на улице Мира, 44, где было изначально заявлено административное здание, сейчас идет возведение 16-квартирного дома на футбольном поле у «Строймакса», а также строительство здания краеведческого музея очень уж напоминает жилую застройку.

Отметим, Андрей Бральнин подал в отставку еще в начале февраля после задержания его заместителя. В видеообращении к горожанам он объяснил, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пригласил его на работу в правительство региона. По словам источника, близкого к правительству региона, в администрации области были возмущены его заявлением, «потому что никто ни на какую работу его не приглашал».

Анна Землячка, Архангельск