Дома вместо музея, администрации и футбольного поля

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего главу города Котлас Архангельской области Андрея Бральнина. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Чиновника тут же отправили в Архангельск, где в его отношении и ведется следствие.
«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода) (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»,— сообщается в пресс-релизе СУ СКР по Архангельской области и НАО.
Официально подробности дела пока не разглашаются. Известно, что господина Бральнина этапируют в Архангельск для проведения следственных действий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
«Скорее всего его доставят самолетом в Архангельск, после этого следствие будет ходатайствовать о мере и выходить в суд»,— добавили “Ъ” в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области.
В самом Котласе задержанию бывшего главы не удивлены.
«То, что Бральнин брал "откаты", было известно среди строительного сообщества города уже давно, и после задержаний и обыска у его заместителей сомнений не оставалось, к чему все идет»,— рассказал “Ъ” источник в администрации города.
10 февраля в Котласе сотрудники силовых ведомств задержали главу отдела архитектуры и градостроительства администрации города Александра Костерева и предпринимателя в строительной сфере Владислава Вязовикова.
По словам собеседника “Ъ”, именно через Владислава Вязовикова были проведены все сомнительные контракты. Например, возведение социального дома в Котласе на 72 семьи по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».
«На его возведение были потрачены бюджетные средства — более 135 млн руб. Контракт был отдан одной из фирм Вязовикова, сейчас наниматели квартир, так как дом в муниципальной собственности, уже три месяца через прокуратуру требуют от мэрии устранить недоделки»,— рассказывает источник.
Выглядела она примерно так, утверждает собеседник “Ъ”: земельные участки в центре города передавались под застройку, зачастую без аукциона, подконтрольным господину Вязовикову фирмам под строительство социальных объектов или административных зданий. «После этого возводился нулевой цикл здания, оформлялось как незавершенное строительство, и Бральнин переводил и оформлял его в собственность. Затем менял вид разрешения и на этом участке появлялся многоквартирный жилой дом»,— рассказывает информированный источник.
Отметим, Андрей Бральнин подал в отставку еще в начале февраля после задержания его заместителя. В видеообращении к горожанам он объяснил, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пригласил его на работу в правительство региона. По словам источника, близкого к правительству региона, в администрации области были возмущены его заявлением, «потому что никто ни на какую работу его не приглашал».