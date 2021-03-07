Арестован бывший мэр Котласа

Бывший глава города Котласа Андрей Бральнин арестован на два месяца, сообщила ТАСС представитель пресс-службы Архангельского областного суда. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

«Бральнину суд избрал меру пресечения — содержание под стражей до 4 мая 2021 года»,— сказала собеседница агентства.

Господин Бральнин был задержан в Москве 5 марта по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах», четыре эпизода) и ч. 2 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления») УК РФ.

Андрей Бральнин был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, сообщив, что переходит на госслужбу в правительство Архангельской области.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дома вместо музея, администрации и футбольного поля».