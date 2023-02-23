Нарусова не поддержала денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Сенатор Людмила Нарусова единственная из участвовавших в голосовании высказалась против одобрения денонсации Россией конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из результатов голосования на сайте Совета федерации (.pdf)
Людмила Нарусова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Голосование проходило накануне, 22 февраля, в нем принимало участие 157 человек. Из них 156 высказались за денонсацию конвенции. 21 сенатор не принимал участия в голосовании.
Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году. Россия ратифицировала только второй документ. Возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года, но этот вопрос перестали поднимать после 2014-го.
В январе президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это решение стало следствием выхода России из Совета Европы.
Процесс выхода начался в марте 2022 года. Одним из последствий такого решения стало прекращение полноправного членства РФ в Группе государств против коррупции, которая ведет мониторинг исполнения конвенции. В Кремле заверяли, что денонсация конвенции не отразится на борьбе с коррупцией внутри страны.
Подробнее о денонсации — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».