Нарусова не поддержала денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Сенатор Людмила Нарусова единственная из участвовавших в голосовании высказалась против одобрения денонсации Россией конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из результатов голосования на сайте Совета федерации (.pdf)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Людмила Нарусова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Голосование проходило накануне, 22 февраля, в нем принимало участие 157 человек. Из них 156 высказались за денонсацию конвенции. 21 сенатор не принимал участия в голосовании.

Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году. Россия ратифицировала только второй документ. Возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года, но этот вопрос перестали поднимать после 2014-го.

В январе президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это решение стало следствием выхода России из Совета Европы.

Процесс выхода начался в марте 2022 года. Одним из последствий такого решения стало прекращение полноправного членства РФ в Группе государств против коррупции, которая ведет мониторинг исполнения конвенции. В Кремле заверяли, что денонсация конвенции не отразится на борьбе с коррупцией внутри страны.

Подробнее о денонсации — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Лусине Баласян