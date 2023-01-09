Кремль пообещал продолжить борьбу с коррупцией в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Господин Песков утверждает, что борьба с коррупцией в стране ведется на протяжении многих лет и будет продолжаться. По его словам, денонсация конвенции «никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией».

«У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Вы знаете, что работает целая система, естественно, нельзя сказать, что проблему удалось искоренить… Это не компанейщина, а последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он добавил, что Россия продолжит взаимодействие по этой теме с «дружественными» странами, а с «недружественными» «уже достаточно продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится».

Ранее сегодня, 9 января, господин Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В декабре этот документ одобрил премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В марте 2022 года С 16 сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.