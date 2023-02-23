США предоставят Украине $10 млрд в качестве экономической помощи в ближайшие месяцы

США предоставят около $10 млрд дополнительной экономической помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Фото: Samuel Rajkumar, Reuters Джанет Йеллен

Фото: Samuel Rajkumar, Reuters

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине»,— сказала Джанет Йеллен на пресс-конференции в индийском Бангалоре.

Госпожа Йеллен добавила, что начало программы Международного валютного фонда по финансированию Украины крайне важно. Она также назвала военный конфликт главным фактором, который формирует мировую экономику.

Ранее для поддержки бюджета Украины США суммарно выделили $13 млрд. В середине февраля директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд сообщила, что США выделят на поддержку украинского бюджета $9,9 млрд.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко