В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил об обсуждении с бизнесом идеи добровольного разового платежа в бюджет от сверхприбылей. На текущей неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что такой платеж согласован уже как обязательный.

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«Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве…» (Из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», 1925 год)

«Это какой еще взнос? — спросил Уинстон и машинально полез в карман за кошельком. Около четверти оклада уходило на различные добровольные пожертвования. Их было такое множество, что невозможно упомнить». (Из романа Джорджа Оруэлла «1984», 1949 год)

«— Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины... Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!» (Из романа Евгения Петрова и Ильи Ильфа «Двенадцать стульев», 1928 год)

«— По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр.

— Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда». (Из кинофильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», 1977 год)

«— Кто-нибудь у нас собирал членские взносы в кассу взаимопомощи?

— Петя.

— Петю надо освободить. Он слишком мягок для этой работы». (Из фильма Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», 1968 год)

«— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!

— Нет, не возьму.

— Но почему вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— А, полтинника жалко?!

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

— Знаете ли, профессор — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!» (Из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», 1925 год)

«В конце концов стороны пришли к соглашению, что волшебники, конечно, не должны платить налоги, но будут тем не менее делать пожертвования в городскую казну в размере, скажем, двести долларов с головы — все на сугубо добровольной основе, без обид, ты — мне, я — тебе, деньги будут использованы исключительно в мирных и экологически приемлемых целях». (Из книги Терри Пратчетта «Мрачный жнец», 1991 год)

«— Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть в колхозе. Скажут про меня: "Людей в колхоз завлекает, а Марину свою отгородил". Совесть будет зазревать.

— Я не пойду! Все одно не пойду!

— Тогда, гляди, придется нам — горшок об горшок и врозь.

— Загрозил!

— Я не грожу, а только мне иначе нельзя». (Из романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», 1932 год)



«— Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа!

— А… Е…

— А если не будут брать, отключим газ». (Из кинофильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», 1968 год)

«В 76-м году три моих рассказа были опубликованы на Западе. Отныне советские издания были для меня закрыты… Я обвинялся по трем статьям уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, "иное холодное оружие". Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется. Скажу лишь одно — в тюрьме мне не понравилось… Затем меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я согласился». (Из сборника рассказов «Наши» Сергея Довлатова, 1983 год)

«Как бессчетным женам гарема всесильный Шах

изменить может только с другим гаремом,

я сменил империю. Этот шаг

продиктован был тем, что несло горелым

с четырех сторон — хоть живот крести;

с точки зренья ворон, с пяти». (Из стихотворения Иосифа Бродского «Колыбельная Трескового мыса», 1975 год)

«— За каким же чертом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это совместить с вашими воззрениями?.. Уди-витель-но! Человек против войны... хе-хе... против уничтожения своих этих... классовых братьев — и вдруг... хорунжий!..

— Ушел-то я добровольно потому, что все равно и так взяли бы». (Из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», 1928 год)

Автор-составитель: Андрей Егупец