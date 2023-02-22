Глава немецкой разведки: Путин предложит переговоры по Украине в случае военных успехов России

Глава разведки ФРГ Бруно Каль считает, что Москва пока не собирается вести переговоры по Украине, поскольку старается «реализовать как можно больше преимуществ» на поле боя. По его словам, в случае успешного для России хода боевых действий президент Владимир Путин может предложить мирные переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бруно Каль

Фото: Axel Schmidt / Reuters Бруно Каль

Фото: Axel Schmidt / Reuters

«В данный момент он (Владимир Путин.— "Ъ".) озабочен тем, чтобы решить все на поле боя и реализовать там как можно больше преимуществ, а затем, возможно, в какой-то момент продиктовать мир на своих условиях»,— сказал господин Каль, его слова приводит Spiegel. Глава немецкой разведки также отметил, что ход конфликта оказался не таким, как предполагали Россия, Украина и Запад.

Переговоры по урегулированию конфликта Россия и Украина прекратились в мае прошлого года после того, как из них вышла Украина. Позднее на Украине законодательно оформили отказ от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский представил план по мирному урегулированию, он предполагает возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия готова начать переговоры с Украиной «на основе той реальности, которая существует».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 22 февраля, сообщила, что Владимир Зеленский в рамках «формулы мира» предлагает России отказаться от Крыма, Донбасса и Приазовья, а также выплатить репарации. По ее словам, «на таких условиях разговор невозможен».

О том, что происходит на 364-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова