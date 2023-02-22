Промышленность не выходит из заморозки

В январе 2023 года промышленное производство в РФ сократилось на 2,4% в годовом выражении и на 0,6% по сравнению с декабрем 2022 года (сезонность учтена), сообщил Росстат. Несмотря на массивную поддержку бюджета и высокий уровень оптимизма компаний, выпуск сектора продолжает снижаться. Исключением остаются отрасли, так или иначе связанные с военным заказом и ориентированные на потребительский спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Снижение промпроизводства на 2,4% в годовом выражении в январе 2023 года в разрезе укрупненных индустриальных отраслей было фактически повсеместным: добыча полезных ископаемых сократилась на 3,1%, обработка — на 2,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений,— на 7,5%. Незначительный рост (0,7%) показала в первом месяце года лишь энергетика.

Среди обрабатывающих производств рост выпуска демонстрировало производство прочих транспортных средств (27,4%), продовольствия (4,4%), напитков (7,1%), одежды (5,5%), компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий (5,5%) и электрооборудования (0,7%).

Наибольший спад зафиксирован в производстве автотранспорта (54,6%), машин и оборудования (22%) и древесины (22,1%).

Несмотря на заметный рост оптимизма промышленных компаний, который фиксировали в январе 2023 года конъюнктурные опросы, в том числе Росстата и Института Гайдара (ИЭП), и сильное увеличение госрасходов на экономику в конце 2022 года, с учетом сезонности по сравнению с декабрем выпуск в промышленности снизился на 0,6%. Среднемесячные же показатели 2020 года, учитывая сезонность, промпроизводство в январе превышало на 5,3% — фактически на таком же уровне оно находится с апреля 2022 года, нижней точки спада, происшедшего в декабре 2021 — апреле 2022 года. По данным на 16 февраля, выпуск респондентов ИЭП также находился на нулевом уровне.

«В феврале 2023 года оценки изменения объемов производства улучшились и достигли максимального с июня 2021 года уровня,— отмечается в февральском (опросы проводились с 1-го по 14-е число месяца) мониторинге предприятий ЦБ.— Ожидания по объемам производства улучшаются второй месяц подряд. Наиболее позитивными остаются они в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях, особенно среди производителей инвестиционных товаров, в том числе благодаря дальнейшему развитию программ импортозамещения».

На фоне улучшения ожиданий спроса и выпуска цены в промышленности в январе снизились на 0,8% (на 0,2%) в обработке, а по данным ЦБ, ценовые ожидания в промышленности в феврале снижались второй месяц подряд.

Артем Чугунов