Промышленность затаривает склады

Росстат зафиксировал незначительный спад выпуска промышленности по итогам 2022 года. Поддержка сектору, оказанная во второй половине года госзаказом, ускорила рост в ВПК и смежных отраслях. Впрочем, в конце года заметно росли и гражданские отрасли обработки, и подсанкционная добыча нефти и нефтепродуктов. Первые, вероятнее всего, восстанавливали запасы, и их устойчивый рост в 2023 году маловероятен. Перспективы же вторых менее определенны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2022 году по сравнению с 2021 годом промышленное производство сократилось на 0,6%, оценил Росстат. Выпуск в обработке снизился на 1,3%. В Минэкономики комментируют, что основной положительный вклад в динамику обработки по итогам года внесла металлургия, в том числе готовые металлические изделия. Экспортно ориентированные отрасли — химия, производство кокса и нефтепродуктов, деревообработка — «сдерживали динамику», то есть сокращались. Бурно росла фармацевтическая промышленность (на 8,6%) и так же бурно сокращалось машиностроение (на 8,6%), на которое «оказали наибольшее влияние внешние ограничения»,— за исключением выпуска компьютеров, электроники и оптики, а также машин и оборудования, где по итогам года зафиксирован рост на 1,7% и 1,9% соответственно. Добыча выросла на 0,8% благодаря сырой нефти и газу.

Как отмечал “Ъ” в конце 2022 года, небольшой рост в ВПК и смежных отраслях (компьютеры, электроника и оптика) во многом компенсировал падение выпуска в гражданских отраслях (см. “Ъ” от 29 декабря), что позволило промышленности демонстрировать незначительный рост месяц к месяцу с учетом сезонности (0,8% за ноябрь). В декабре 2022 года ситуация в целом даже чуть ухудшилась — и по данным Росстата, объем выпуска остался на уровне ноября (плюс 0,1% с учетом сезонности). В Минэкономики это называют «улучшением динамики», указывая на минус 0,1% в обработке и плюс 0,2% в добыче к ноябрю в декабре.

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Между тем по оценкам ЦМАКП восстановление в промышленности в декабре продолжилось, но с заметно более низкого уровня, чем у Росстата (см. график). Прирост выпуска к ноябрю составил 1,1% (сезонность устранена). Расхождение в оценках центра с Росстатом обусловлено прежде всего исключением из расчета индекса закрытых позиций. «В ноябре основной прирост общепромышленного выпуска дало увеличение добычи энергетических полезных ископаемых, в декабре спектр увеличивших выпуск производств существенно расширился»,— отмечают авторы расчетов. Они обнаруживают рост добычи нефти, несмотря на введенные с 5 декабря экспортные ограничения, на 0,4% к ноябрю после роста на 1,1% в ноябре к октябрю (сезонность устранена), производства нефтепродуктов (на 1,7% к ноябрю), близкого к историческому максимуму, и продолжение активного роста добычи угля (3,5% к ноябрю после роста на 4,6% в ноябре к октябрю), в очередной раз его обновившей. Кроме того, отмечается всплеск выпуска в автомобилестроении (на 24,6% к ноябрю), но с очень низкого уровня (декабрьский объем выпуска был на 43,3% ниже уровня февраля, с поправкой на сезонность) и продолжение роста выпуска металлоизделий (на 6,9% после 5,5% в ноябре).

«Речь здесь не идет об оружии и боеприпасах. Быстрый рост идет широким фронтом: в производстве строительных металлоконструкций, металлических цистерн и резервуаров, паровых котлов, ножевых изделий и столовых приборов, инструментов»,— отмечают авторы расчетов.

Кроме того, в декабре приостановилось длительное снижение выпуска в деревообработке и продолжился рост производства пищевых продуктов — из-за «предновогоднего скачка внутреннего спроса в условиях ограниченных масштабов предновогоднего выездного туризма». На этом фоне зафиксировано снижение добычи газа (на 1,1% к ноябрю) после трехмесячного восстановительного роста, ускорение спада выпуска стройматериалов и локальное снижение — после длительного восстановления — в металлургии и химии.

В январе 2023 года опережающие индикаторы состояния дел в промышленности Института Гайдара и PMI S&P Global, как и погрузка РЖД промышленных грузов, не указывали на заметное улучшение дел в промышленности, фиксируя околонулевые темпы роста выпуска и меньший, чем ждали компании, рост спроса. При этом бурный рост выпуска не связанных с ВПК промтоваров в конце 2022 года может объясняться пополнением компаниями запасов. «В начале 2023 года промышленность вновь приступила к восстановлению запасов готовой продукции»,— фиксируют в Институте Гайдара, хотя недостаток запасов готовой продукции сохраняется второй год подряд.

Артем Чугунов