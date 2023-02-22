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Коммерсантъ FM
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Джо Байден нашел себя в Варшаве

Президенты России и США заочно поспорили о российско-украинском конфликте

Глава Белого дома Джо Байден, накануне побывавший в Киеве, 21 февраля выступил в Варшаве с обращением, адресованным президенту РФ Владимиру Путину, российскому народу и всему миру. За несколько часов до этого президент Путин произнес послание Федеральному собранию, в котором также изложил свой взгляды на украинский конфликт и политику Запада. Хотя и в Москве, и в Вашингтоне уверяли, что в подготовке своих выступлений лидеры не пытались полемизировать друг с другом, заочный спор явно прослеживался. Из слов президентов со всей очевидностью следовало: перспективы урегулирования глобального геополитического кризиса и конфликта на Украине по-прежнему не просматриваются.

Хотя некоторые СМИ назвали выступление Джо Байдена в Варшаве «обращением к польскому народу», речь шла, конечно, больше об Украине, чей флаг вместе с американским и польским красовался за спиной президента США

Хотя некоторые СМИ назвали выступление Джо Байдена в Варшаве «обращением к польскому народу», речь шла, конечно, больше об Украине, чей флаг вместе с американским и польским красовался за спиной президента США

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Хотя некоторые СМИ назвали выступление Джо Байдена в Варшаве «обращением к польскому народу», речь шла, конечно, больше об Украине, чей флаг вместе с американским и польским красовался за спиной президента США

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Вторник, 21 февраля, выдался урожайным на громкие заявления, что было ожидаемо, учитывая планы президентов России и США выступить в этот день с программными речами. Этого требовала приближающая годовщина ввода российских войск на территорию Украины, без преувеличения повернувшая ход истории. Представители и Кремля, и Белого дома уверяли, что ни тот, ни другой лидер при подготовке речей от слов друг друга не отталкивались. Тем не менее все ждали заочного словесного сражения, ведь Владимира Путина и Джо Байдена объединяет по крайней мере уверенность в том, кто виноват в разразившемся кризисе, а также в том, кто и как должен изменить свою политику, чтобы установился мир.

Так или иначе, у президента РФ была возможность до выступления перед Федеральным собранием ознакомиться с тем, о чем говорил президент США накануне в Киеве. А у президента США была возможность перед специальной речью в Польше послушать то, о чем сказал президент России в Гостином Дворе в Москве. Впрочем, слушали они друг друга или нет, было в целом и не так важно, поскольку они, похоже, и не собирались друг друга услышать. А уж вечернее выступление господина Байдена Владимир Путин, как заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, и вовсе смотреть не планировал.

При этом в одном лидеры РФ и США совпали. Еще в Киеве Джо Байден, комментируя конфликт, отметил, что впереди всех «ждут очень трудные дни, недели и годы». Владимир Путин напрямую о сроках завершения боевых действий ничего не сказал, но распорядился обеспечить «для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу». Эти слова не противоречили высказыванию Джо Байдена о трудных днях и годах.

Между тем, будто отвечая на заявление президента США, который и в Киеве, и в Варшаве назвал происходящее «войной Путина», президент РФ заверил: «это они развязали войну», а Россия использует «силу, чтобы ее остановить».

Кстати, пока господин Байден только еще готовился выступить в Варшаве, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже успел ответить Владимиру Путину по вопросу о причинах войны. «Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще. Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой — война заканчивается»,— заявил господин Салливан.

Президент России о путях прекращения конфликта ничего не сказал — лишь только то, что этот конфликт должен закончиться «победой» РФ. Зато он обозначил, чего не стоит делать Западу. Как бы подавая сигнал Джо Байдену, с которым накануне Владимир Зеленский обсуждал поставки дальнобойных ракет, Владимир Путин заявил: «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». Сразу после послания господина Путина в МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, которой «был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима». Главе дипмиссии вручили ноту протеста, в которой сказано, что «для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности». Судя по последнему абзацу, у МИД РФ есть некие данные, что на Украине сражаются американские военнослужащие.

Выступление Джо Байдена было запланировано на вечер. Послушать президента США в центре Варшавы у Королевского дворца собралась внушительная толпа. Хотя говорил глава Белого дома из Польши, а некоторые СМИ назвали трансляцию «обращением к польскому народу», речь шла, конечно, больше об Украине, чей флаг вместе с американским и польским красовался за спиной Джо Байдена на сцене, декорированной в желто-голубые цвета. Впрочем, и про Польшу глава Белого дома не забыл. Еще на встрече с президентом Анджеем Дудой господин Байден отметил, что «США нуждаются в Польше и НАТО так же сильно, как Польша и НАТО нуждаются в США». Так хозяин Овального кабинета подчеркнул особую роль этой страны в нынешней геополитической конфигурации, и, надо полагать, в первую очередь логистическую.

«Привет, Польша! Президент Дуда и господин премьер-министр, все бывшие президенты и премьеры и весь польский народ! Cпасибо, что принимаете меня здесь»,— начал свою речь Джо Байден. Он напомнил, что около года назад выступал в Варшаве, «когда Путин начал свою войну». Тем самым президент США в самом начале показал, как сильно они расходятся с президентом РФ в оценках происходящего. По его мнению, год назад «Европа, Америка, НАТО и вся демократия оказались под угрозой» и перед союзниками встал вопрос о единстве. «Но сейчас мы знаем: мы едины, мир не отвернулся… Когда президент Путин приказал своим танкам вторгнуться в Украину, он ошибся. Украинский народ оказался смелым и несгибаемым. Демократия оказалась слишком сильной. Она нанесла удар по Путину, его танки горели»,— сказал американский лидер.

По его словам, сейчас «на карту поставлена свобода» и «Украина никогда не станет жертвой России, ибо люди свободы отказываются жить в мире темноты и угнетения». И в этом он снова не совпал с Владимиром Путиным, который, напротив, считает, что Украина и ее народ стали жертвой Запада.

Между тем господин Байден несколько раз благодарил Польшу за помощь в приеме украинских беженцев и другую поддержку, уверял в непоколебимости и небывалом единстве НАТО и других демократий, а также выразил уверенность, что «украинский народ победит». Однако не забыл он и про россиян. «Я обращаюсь к российскому народу! США и Европа не собираются нападать на российский народ. Миллионы русских хотели бы жить в мире с другими, они не являются нашими врагами. Это трагедия. Президент Путин выбрал эту войну. И он может закончить ее»,— заявил Джо Байден.

Нашлось в речи президента США также место белорусскому и молдавскому народам, которые «продолжают бороться за свою демократию», а президент Молдавии Майя Санду и вовсе эту борьбу в своей стране возглавляет.

И хотя Джо Байден на протяжении всего выступления уверял, что союзники и дальше будут поддерживать Киев, никакой конкретики, кроме скорого введения очередных санкций против РФ, он не привел. И даже не коснулся приостановки Россией действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, анонсированной Владимиром Путиным. Похоже, президент США и не собирался давать серьезных оценок. Его речь была построена на эмоциях. Под конец Джо Байден заверил, что США вместе с союзниками будут «защищать каждый дюйм НАТО». И закончил словами: «Давайте стремиться к свету, а не к темноте».

И, конечно, столь полярное видение черного и белого, которое 21 февраля продемонстрировали президенты РФ и США, совсем не внушало оптимизма.

Алексей Забродин

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