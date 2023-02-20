«На это все мы будем обращать внимание»

В среду, 22 февраля, законодательное собрание Свердловской области начнет весеннюю сессию. В повестку первого в 2023 году заседания включено 35 вопросов, 17 из которых — проекты областных законов, три — доклады региональных омбудсменов. Особое внимание депутатов в первом полугодии направлено на разные виды поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Политолог не исключает, что повестку могут подкорректировать после послания Владимира Путина 21 февраля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Весенняя сессия законодательного собрания Свердловской области начнется с очередного восемнадцатого заседания парламента 22 февраля. В повестку включено 35 вопросов, 17 из которых — проекты областных законов.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, особое внимание депутаты уделят вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, предлагается внести изменения в ст. 21 регионального закона «О социальном обслуживании граждан» и включить инвалидов боевых действий в перечень лиц, которым бесплатно предоставляют социальные услуги — обслуживание на дому, в больницах и пансионатах. Сейчас действие закона охватывает инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ), людей, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», и тех, кто работал в период ВОВ на объектах обороны.

«Продолжается работа по выполнению поручения президента России по социальной газификации — предстоит рассмотреть и принять законы по расширению льготных категорий граждан»,— дополнила госпожа Чечунова.

Предполагается, что инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей освободят от 90% затрат на газификацию жилья, включая разработку проектной документации, если работы выполнены в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. В этот период им компенсируют 90% затрат при покупке бытового газового оборудования. Такие изменения внесут в областной закон о социальной поддержке ветеранов.

«Поддержка ветеранов боевых действий и ВОВ, и СВО — это одна из ключевых тем законопроектной работы на предстоящей сессии. Будем улучшать законодательство, в том числе вводить дополнительные льготы. Люди, которые выполняли долг, защищали страну, должны жить достойно, и государство должно о них заботиться. Мы как депутаты это понимаем и держим руку на пульсе»,— объяснил руководитель фракции «Новые люди» Рант Агаджанян. Он добавил, что в ходе сессии фракция также планирует уделить внимание вопросам материнского капитала. «Вносим поправки и дополнения, чтобы расширить спектр пользования маткапиталом»,— пояснил господин Агаджанян.

«В целом много важных вопросов планируется рассмотреть: помощь детям, многодетным семьям, сиротам, социальные проекты, ЖКХ, тарифы. На это все мы будем обращать внимание, вносить правки, комментировать»,— пообещал руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Армен Карапетян. Руководители фракций ЛДПР и КПРФ пока не стали комментировать предстоящую сессию.

В рамках первого в весенней сессии заседания парламент планирует заслушать доклады о деятельности трех региональных уполномоченных — по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка.

«Примечательно, что заседание свердловского парламента пройдет на следующий день после послания президента России Владимира Путина, назначенного на 21 февраля. И законодательное собрание Свердловской области не единственный орган, который собирается в этот день. Значит, в политической системе есть четкое понимание, что послание должно максимально быстро превращаться в законопроекты, решения, а дальше — в действия и конкретную помощь»,— предположил политолог Александр Белоусов. По его мнению, повестку заседания, опубликованную за несколько дней до заседания заксобрания, можно будет подкорректировать в случае необходимости.

Катерина Якушева