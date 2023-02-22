Написанные ИИ рассказы заблокировали работу популярного издания Clarkesworld

Одно из самых известных онлайн-изданий, публикующих короткие рассказы в жанре научной фантастики, журнал Clarkesworld на неопределенное время закрыл прием присылаемых авторами текстов для публикации. Как сообщило издание на своей странице в Twitter, редакция оказалась заваленной потоком рассказов, написанных не людьми, а программами ИИ.

Журнал Clarkesworld, учрежденный в 2006 году, публикует рассказы в жанре научной фантастики и фэнтези, а также статьи и интервью с интересными людьми и специалистами. Журнал ежемесячно принимал на рассмотрение около десяти присланных авторами произведений, публикуя некоторые из них. С января поток заявок от потенциальных авторов резко увеличился. Журнал был вынужден отклонить около 100 текстов, которые были явно написаны с помощью программ ИИ, и ввел запрет на прием новых текстов от этих «авторов».

Однако в последние дни ситуация усугубилась, и число отклоненных с начала февраля текстов и запрещенных «авторов» перевалило за 500. Редакция не успевает прочитывать тексты, написанные реальными людьми, а вынуждена бороться с этим потоком сознания от ИИ.

Эффективное решение этой проблемы редакция пока не нашла. Поэтому и было решено пока не принимать вообще никакие тексты, кем бы они ни были написаны. «Мы откроемся, но когда именно — пока не решили»,— написал в Twitter редактор-основатель Clarkesworld Нил Кларк. Принимать тексты в распечатанном на бумаге виде, по словам редактора, неудобно для последующей работы с ними. Вводить прием заявок на платной основе редактор не хочет, так как такой подход может отсеять действительно хороших авторов. Не хочет редакция работать и исключительно с теми авторами, которые уже публиковались в журнале, отказывая в приеме текстов от новых авторов.

По словам господина Кларка, люди, которые создали эту проблему, не являются членами дружного сообщества авторов научной фантастики. «В основном это те, кто повелся на рекомендации сторонних "экспертов-инфлюенсеров", которые соблазняют возможностью легко заработать на текстах, написанных чат-ботом ChatGPT»,— написал он. Редактор считает, что, если издательское сообщество не найдет решения проблемы, «все начнет разваливаться».

«Время рассмотрения заявок будет растягиваться, и мне даже страшно подумать, каково придется моим коллегам, которые пишут ответы на письма потенциальных авторов. Конечно, это еще не смерть жанра короткого художественного рассказа (пожалуйста, не надо говорить подобную чушь), но нашу работу это точно усложнит»,— отметил он.

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Алена Миклашевская