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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Редколлегия»

Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Редколлегии», обратила внимание «Новая газета Европа». Причины блокировки в реестре ведомства не указаны. Эта премия была учреждена бизнесменом Борисом Зиминым (признан иностранным агентом) в поддержку независимой журналистики в России.

Господин Зимин в России обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он свою вину отрицает. 9 января бизнесмена объявили в розыск, а 11 января Тверской суд его заочно арестовал. Бизнесмен не живет в России с 2004 года.

Подробности дела — в материале «Ъ» «К Борису Зимину подъехали на каршеринге».

Лаура Кеффер

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