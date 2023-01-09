МВД объявило в розыск благотворителя Бориса Зимина

Благотворителя и предпринимателя Бориса Зимина (объявлен иностранным агентом) объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД. По какой уголовной статье против него возбуждено дело, не уточняется.

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Борис Зимин — сын основателя «Вымплекома» Дмитрия Зимина. Господин Зимин также один из основателей Zimin Foundation и Sreda Foundation, которые поддерживают российские независимые некоммерческие организации и СМИ. Среди их проектов — премия для просветителей «Просветитель» и для российских журналистов «Редколлегия».

С 2011 года Борис Зимин публично поддерживает проекты оппозиционера Алексея Навального. В 2021 году он также оплатил перелет в Германию и лечение в клинике Шарите в Берлине для господина Навального.

Борис Зимин не живет в России с 2004 года. В 2020 году он переехал в Израиль.

Олеся Павленко