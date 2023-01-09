К Борису Зимину подъехали на каршеринге

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве заочно предъявило бизнесмену Борису Зимину (признан иноагентом), сыну основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает господина Зимина одним из активных участников хищения акций крупной каршеринговой компании BelkaCar. Ущерб по делу оценивается следствием в €47 млн. Бизнесмен уже объявлен в международный розыск. Кроме того, полицейские следователи направили в Тверской суд столицы ходатайство о заочном аресте обвиняемого, которое, как предполагается, будет рассмотрено 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение Борису Зимину московская полиция предъявила заочно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Обвинение Борису Зимину московская полиция предъявила заочно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бизнесмен Борис Зимин стал четвертым фигурантом расследования обстоятельств хищения акций крупной российской каршеринговой фирмы BelkaCar. Предпринимателю уже предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый был одним из активным участников международной преступной группы, в которую, помимо него, входили также инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, соучредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер и гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак.

Следствие объявило Бориса Зимина в международный розыск. Если Тверской суд Москвы удовлетворит ходатайство о заочном аресте бизнесмена, то это даст возможность направить материалы на обвиняемого в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе международной полицейской организации.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело о хищении контрольного пакета акций компании BelkaСar с сентября 2021 года расследует 10-й отдел ГСУ ГУ МВД по Москве, который специализируется на расследованиях преступлений в сфере экономики.

В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о двух эпизодах — хищении 52,4% акций BelkaCar Ltd и контрольного пакета акций российского ООО «Брайнстон». Ущерб, согласно подсчетам следствия, составляет €47 млн.

Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка: компания «Брайнстон» управляла его российскими активами, бизнесмен также инвестировал средства BelkaCar на этапе запуска каршеринговой компании, став заодно совладельцем ее контрольного пакета.

Первоначально расследование дела велось по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Однако затем преступление было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и в начале 2022 года в деле появились первые фигуранты. В феврале были задержаны гендиректор Singular СIS гражданин Германии и России Ральф Новак и инвестиционный директор Winterberg Group Ильнур Азмуханов. Обоим были предъявлены обвинения, после чего их арестовал Тверской суд. Мера пресечения с тех пор не изменилась. А в августе 2022 года тот же райсуд заочно арестовал бывшего делового партнера господина Соботки, соучредителя и исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group гражданина ФРГ Фабиана Кройхера.

По версии следствия, фигуранты объединились в преступную группу в 2017 году с целью хищения ценных бумаг у господина Соботки для их дальнейшей перепродажи.

В соответствии с разработанным преступным планом, говорится в деле, обвиняемые незаконно завладели 35,5 тыс. акций кипрского офшора BelkaCar Ltd, который является единственным акционером российского АО «Каршеринг» — управляющей компании российской BelkaCar. Сделка, как указано в материалах дела, была совершена обманным путем «за спиной» господина Соботки. Вскоре после этого, по данным следствия, акции были проданы подконтрольной участникам сговора швейцарской Bryanston Resources АG. Причем следствие считает, что сделка являлась фиктивной, так как была проведена без оплаты ценных бумаг.

Роль господина Зимина в преступлении следствие официально не раскрывает.

Стоит отметить, что в 2019 году BelkaСar сообщила о появлении у нее нового крупного акционера — компании BMT Private Equity Ltd (BMT), созданной отцом Бориса Зимина. Причем акции каршеринговой фирмы новый собственник приобрел у той же Bryanston, сменившей к этому времени название на Winterberg Group. Не исключено, что эту сделку следствие и расценивает сейчас как заключительный этап преступного плана.

В BelkaCar отказались комментировать ход расследования.

Адвокат Бориса Зимина Александр Антипов назвал предъявленное его подзащитному обвинение «огульным», отметив, что оно «не подтверждено доказательствами». Также, по словам адвоката, он, вопреки требованию законодательства, не участвовал в процессуальных действиях, связанных с предъявлением обвинения, а следствие не получило никаких объяснений от его клиента. Сам господин Зимин связал уголовное дело со своей политической деятельностью. Он, в частности, являлся одним из публичных спонсоров ныне осужденного политика Алексея Навального.

Владислав Трифонов