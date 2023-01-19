Борис Зимин отверг обвинения в мошенничестве

Бизнесмен Борис Зимин (признан иностранным агентом), обвиняемый в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заочно арестованный Тверским судом, не признал вину по делу. В интервью RTVI он сказал, что начатое против него расследование политически мотивировано.

«У кого-то фейки, у меня — мошенничество. Я не придаю большого значения основаниям этого дела. Это чистейшая политика. Использование правоохранительной системы в качестве орудия»,— сказал господин Зимин. Он сравнил свое дело с делами «Кировлеса» и «Ив Роше» против оппозиционера Алексея Навального и уголовным преследованием Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). «Чего нам удивляться? По нынешним временам от тюрьмы и от сумы не зарекайся»,— заключил бизнесмен.

В 2019 году каршеринг BelkaCar выкупила компания Coneplace Ltd., которая является «дочкой» основанной господином Зиминым BMT Private Equity. По версии следствия, группа фиктивно продала 35,5 тыс. акций кипрского офшора BelkaCar Ltd швейцарской компании Bryanston Resources. Ущерб по делу оценивается в 567 млн руб.

Борис Зимин заявил, что, покупая акции, он хотел помочь компании и людям, которым сочувствовал. «Это история про сочувствие стартапу, который оказался в сложной ситуации из-за того, что партнеры ссорились — один шантажировал другого, и все это вылилось в то, что стартап не мог получать деньги и развиваться»,— сказал бизнесмен.

9 января Бориса Зимина объявили в розыск, а 11 января Тверской суд его заочно арестовал. Борис Зимин не живет в России с 2004 года.

Подробности дела — в материале «Ъ» «К Борису Зимину подъехали на каршеринге».

Эрдни Кагалтынов